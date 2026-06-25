El Ayuntamiento de Sevilla lanza un segundo intento para rehabilitar la Fábrica de Vidrio tras quedar desierta la primera licitación

El Ayuntamiento de Sevilla vuelve a licitar la rehabilitación de la Fábrica de Vidrio en su fase 1. La Junta de Gobierno local de este viernes aprobará la reactivación de una de sus mayores inversiones públicas en los últimos años. La última licitación quedó desierta ya que ninguna empresa presentó oferta ante la subida del coste de los materiales, como informó El Correo de Andalucía. Por segunda vez, el Consistorio vuelve a intentarlo sacando un nuevo concurso. El Gobierno de José Luis Sanz ya se vio obligado a devolver 2,6 millones de fondos europeos por el retraso en estos trabajos. La subvención concedida tenía una fecha límite que se sobrepasó.

Esta fase 1 prevé convertir la histórica Fábrica de Vidrio de la Trinidad en un gran contenedor cultural y un centro de mayores con una inversión que supera los 10 millones de euros. La Junta de Gobierno local aprobará este viernes el gasto, los pliegos de condiciones, los anexos, así como el proyecto básico y de ejecución del contrato de obras de rehabilitación en las naves 1 y 4 de este espacio, según ha podido saber este periódico. Previamente, a mediados de mayo la Gerencia de Urbanismo tomó conocimiento de la resolución en la que se confirma la adjudicación del servicio de dirección de obras, dirección de ejecución de las obras y coordinación en materia de seguridad y salud. Era el paso previo a la nueva licitación de las actuaciones que ahora se pone en marcha.

Este contrato recayó el pasado 12 de mayo en la empresa SurSuroeste arquitectos S.L.P, por un importe de 574.750 euros. Tiene un plazo de ejecución de 31 meses, es decir, unos dos años y medio. Por tanto, la dirección de las obras se alargará previsiblemente hasta 2029. Este plazo se divide en un mes para los trabajos previos al inicio de las obras tras la firma del contrato de las mismas con la empresa adjudicataria, otros 18 meses de ejecución de las obras, y un mínimo de un año para los trabajos posteriores a la conclusión de las obras.

El Ayuntamiento devolvió 2,6 millones de euros de fondos europeos

Como la licitación quedó desierta a principios de año, el Ayuntamiento de Sevilla tuvo que renunciar a los fondos europeos destinados a este fin. Por ello, la nueva licitación deberá afrontarse únicamente con fondos propios. El Gobierno de José Luis Sanz acordó de urgencia la renuncia total a la subvención concedida por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en junio de 2023 por un importe de 2.624.850 euros, en el marco de la convocatoria de ayudas para la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Esta devolución de la financiación de las obras se produjo porque no se iba a llegar a la fecha límite, el 31 de marzo de 2026, que era una de las condiciones establecidas en la subvención. Por ello se aprobó también solicitar al Ministerio esta renuncia, proceder al reintegro de la cantidad junto a los intereses de demora que proceda y notificar los acuerdos a la Coordinación de Fondos Europeos.

Precisamente, la Fábrica de Vidrio es el segundo proyecto de obra pública desierto o paralizado en toda Andalucía. Este lunes, el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) alertaba del gran volumen de actuaciones de obra pública que se había quedado desierta en la comunidad. La cifra ha disparado en lo que va de año hasta rozar las 300 (con la consecuente paralización de una inversión de 116 millones de euros), como consecuencia del fuerte incremento de los costes de construcción. En el caso de la provincia de Sevilla, este número asciende a 75, lo que suman un importe que supera los 33 millones.

De nave abandonada a centro cultural con un guiño a los mayores

Según se desprende de la memoria del proyecto de rehabilitación de la Fábrica de Vidrio de la Trinidad, la nave 1 estará destinada a un espacio flexible que incorporará como motor identificativo la puesta en valor de los elementos ligados a la fabricación artesanal del vidrio. En concreto, la planta baja acogerá un espacio expositivo ligado a una museología del vidrio, con explicaciones de las balsas o proyecciones de videos, susceptibles de una fase ulterior de desarrollo. Otras actividades como talleres artesanales, espacios potenciales destinados a la formación o al ocio también entraban dentro del proyecto.

Por su parte, la nave 4 se destinará, según recoge la memoria, a un uso social de equipamientos a nivel local, en el que debían incluirse espacios para biblioteca y lectura, junto a un comedor-cafetería, áreas de cuidado corporal y salas polivalentes, cuyo objetivo radica en revalorizar las relaciones entre los mayores del barrio y las nuevas generaciones.