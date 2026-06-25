De corralón de artesanos y colegio a acoger un hotel y viviendas de renta libre: denuncian un "pelotazo" en el centro de Sevilla

En la calle Castellar, pleno centro de Sevilla, hay un histórico corralón de artesanos y una escuela concertada. Por ahora, claro, porque hay un proyecto inmobiliario sobre la mesa que pretende convertir estos espacios en un hotel de cuatro estrellas y en 29 viviendas de renta libre, tal como consta en la documentación consultada por El Correo de Andalucía. Esta propuesta aún debe contar con el visto bueno del Ayuntamiento, aunque el Gobierno local ya ha advertido que "no se va a permitir ninguna actuación en los corralones que ponga en riesgo el colegio Calderón de la Barca".

Este proyecto pretende "sustituir el uso Equipamiento Educativo Privado [del actual colegio Calderón de la Barca] por el uso Terciario para garantizar la implantación de sus determinaciones". "El centro ha pasado de tener listas de espera hace una década a ver cómo se quedan cada vez más plazas vacantes en Infantil, aventurando una paulatina reducción en su oferta por falta de alumnos", se justifica en la memoria.

"El cambio de uso en Castellar 48, 50 y 52 garantiza su mantenimiento y no tiene un impacto negativo en la comunidad educativa, cuya regresión demográfica le conmina a corto plazo a una reorganización de la oferta adecuada a los nacimientos", argumenta la promotora. "De este modo, fruto del cambio de uso, Castellar 48, 50 y 52 podría acoger un hotel de 4 estrellas, con un rango de entre 75 – 90 habitaciones, y con las prestaciones habituales de esta tipología (restaurante, wellness, gimnasio, terraza…)".

Sin embargo, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha asegurado este jueves que "cualquier decisión urbanística que afecte a esta parcela tendrá como condición innegociable garantizar que el Calderón de la Barca siga funcionando con normalidad". "La Gerencia de Urbanismo no va a permitir ninguna actuación sobre los Corralones de la calle Castellar que ponga en riesgo la seguridad de los vecinos ni la continuidad del colegio. Es una prioridad absoluta para este equipo de Gobierno", ha recalcado De la Rosa.

"Tiene los tintes de pelotazo"

En la alternativa escogida por la promotora, "todo el techo Residencial se destina a 29 viviendas, que en este caso serán libres". Ahí se podrán acoger "a 71 habitantes", según refleja la memoria. "Y dado que hemos previsto un total de 1.799,32 metros cuadrados, superamos holgadamente la convención de los ocho metros cuadrados por habitante".

Otro de los aspectos que estudia el proyecto son los equipamientos: "Sería necesario aportar al menos 1,761 m²/habitante para SIPS a fin de ajustarnos al menos a los parámetros de una ciudad sostenible, cifra que, multiplicada por 71 habitantes, requiere al menos 125,03 metros cuadrados de suelo para SIPS. En tanto que nuestra propuesta ofrece 135,85 metros cuadrados, estamos un 8,65% sobre la media dotacional".

"Este proyecto tiene todos los tintes de pelotazo urbanístico: se sacrifica el Calderón de la Barca para hacer un hotel y se sacrifican los corralones para viviendas libres, sin ninguna VPO", ha denunciado por su parte el portavoz socialista en Sevilla, Antonio Muñoz. "Queremos que se paralice el expediente, y para eso el Ayuntamiento es fundamental: si no lo permite, moriría", ha apuntado Muñoz.

"Las familias no se marchan del centro por casualidad: se van porque no pueden pagar una vivienda", ha manifestado el líder local del PSOE. "Primero se expulsa a las familias, después se utiliza la falta de niños para justificar el cierre del colegio y, finalmente, ese colegio se convierte en otro hotel. Es el círculo de la turistificación".