Tráfico
Corte total de tráfico en Juan Sebastián Elcano por obras de Emasesa en Los Remedios
Los trabajos comprenden el tramo situado entre Fernando IV y Virgen de la Cinta y tienen un plazo de ejecución previsto de 15 semanas
La calle Juan Sebastián Elcano, en el barrio sevillano de Los Remedios, permanecerá cortada totalmente al tráfico desde el 26 de junio hasta el 15 de julio por la ejecución de la primera fase de las obras de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento de Emasesa.
El corte afectará al tramo comprendido entre las calles Virgen de la Cinta y Virgen de Guadiatoca, donde se llevarán a cabo los trabajos incluidos en el proyecto de modernización de las infraestructuras hidráulicas de la zona.
Como consecuencia de esta actuación, se aplicarán también cambios en la circulación de varias calles próximas. En concreto, la calle Virgen de Montserrat cambiará de sentido en el tramo situado entre Virgen de la Cinta y Virgen de Guadiatoca. También cambiará de sentido la calle Virgen de Guadiatoca, en el tramo comprendido entre Virgen de Montserrat y Juan Sebastián Elcano.
Para facilitar la movilidad durante el desarrollo de los trabajos, se establecerá un itinerario alternativo por las calles Virgen de la Cinta, Virgen de Montserrat, Virgen de Guadiatoca y Juan Sebastián Elcano.
Obras de renovación en Los Remedios
La intervención forma parte del proyecto de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento que Emasesa está ejecutando en Los Remedios, con el objetivo de reforzar la calidad del servicio y garantizar el correcto funcionamiento de las infraestructuras durante los próximos años.
Los trabajos comprenden el tramo situado entre Fernando IV y Virgen de la Cinta, cuentan con una inversión cercana a los 400.000 euros y tienen un plazo de ejecución previsto de 15 semanas.
Una vez finalizadas las obras, está prevista la posterior repavimentación de la zona con asfaltado de primera calidad, así como la renovación de todos los acerados del tramo afectado.
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