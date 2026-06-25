La Intervención municipal paraliza los pagos extras de la pasada Semana Santa a los boinas rojas del GAR

La Intervención municipal ha paralizado los pagos extras a los agentes del GAR de la pasada Semana Santa. Según ha podido comprobar El Correo de Andalucía, la cantidad congelada asciende a un total de 105.137,28 euros en concepto de servicios extraordinarios. Así, tras el reparo suspensivo interpuesto por este órgano hace dos semanas, por el momento se ha quedado en el aire estos pluses para 35 boinas rojas de la Policía Local.

"En relación a la disposición del gasto por los servicios realizados por los miembros adscritos al Grupo de Apoyo y Reacción, cuyo importe asciende a 12.132,12 euros, por esta Intervención se formula reparo suspensivo", recoge el informe emitido por la Intervención municipal. No obstante, en este mismo documento hay una tabla con las cantidades a percibir por cada efectivo del GAR, y la suma total no es de 12.000 euros sino de algo más de 105.000.

Este órgano fiscalizador justifica que "en la valoración del complemento específico de los funcionarios adscritos al Grupo de Apoyo y Reacción se contempla la realización de los servicios objeto de este expediente y, por lo tanto, no puede constituir un incentivo al rendimiento que suponga el abono de productividad por el desempeño de los servicios ordinarios del GAR (exceptuándose las extensiones de jornada realizadas en el ámbito de los trabajos inherentes), ya que su abono determinaría un incremento retributivo al margen de lo contemplado" en la ley.

Desde el Ayuntamiento de Sevilla no han respondido hasta el momento a las preguntas planteadas por este medio. No obstante, presupuesto municipal habría para hacer frente a estos pagos, en principio: el Pleno municipal aprobó a finales de mayo aumentar el límite máximo de incremento de productividad y gratificaciones de 12.000.000 de euros, listos para ir disponiendo de ellos según las necesidades de cada mes.

Un sindicato pide abrir expediente a un interventor

"Por parte del Servicio de Intervención Municipal se han interpuestos sistemáticamente reparos a todo lo referente al GAR. El último, un reparo suspensivo para sus componentes de la parte de productividad del Plan Especial de Semana Santa", denuncia públicamente el Sppme-A, sindicato mayoritario en la Policía Local de Sevilla. "Es evidente que la Unidad está sometida al calendario laboral salvo que se determine otro específico, que es lo que se pretendió con el acuerdo de la Mesa General de Negociación de Funcionarios del pasado septiembre. Por ello no cabe el reparo suspensivo".

"En la mencionada modificación del Calendario Laboral para el GAR se sigue manteniendo la vigencia de los planes de productividad, salvo en lo referente al reparto de las jornadas de trabajo obligatorias. Por consiguiente es clara la voluntad de separar las horas extraordinarias de la parte de productividad", argumentan desde el Sppme-A. "Se añade una disposición final referente que todo lo que no esté dispuesto en el presente calendario y sea de aplicación al GAR se aplicará lo dispuesto en el Reglamento de Funcionarios y el Calendario de Policía Local".

Ante esta situación, esta organización sindical pide al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que se abra "un expediente disciplinario" al funcionario de la Intervención municipal encargado del informe. Todo ello, según el comunicado emitido por esta organización, "para aclarar si sus actos son motivo de falta de objetividad legal o pueden ser considerados como un posible delito de prevaricación administrativa".