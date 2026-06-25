Sucesos
Muere un hombre de 45 años tras volcar un tractor en una finca de El Saucejo
Los servicios sanitarios confirmaron la muerte del conductor del tractor en la explotación sevillana
Un hombre de 45 años ha fallecido tras el vuelco de un tractor en una finca situada en el término municipal de El Saucejo, en la provincia de Sevilla, según ha informado Emergencias 112 Andalucía.
El accidente se produjo este miércoles en una explotación ubicada junto a la carretera A-451, entre El Saucejo y Osuna. El teléfono 112 recibió sobre las 14:30 horas una llamada de socorro en la que se alertaba del vuelco del vehículo agrícola y se solicitaba asistencia sanitaria urgente para una persona.
Tras recibir el aviso, la sala coordinadora activó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil, que se desplazaron hasta el lugar del suceso.
A su llegada a la finca, los efectivos sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento en el lugar del varón accidentado, de 45 años.
- Farolillos y casetas de la Feria de Abril vuelven al Prado de San Sebastián: así es el gran parque infantil de la Ciudad de los Niños que Sevilla estrenará este verano
- Cambio de planes para el verano en Sevilla: autobuses hacia Chipiona, Ronda o Sanlúcar dejan Plaza de Armas y cambian de estación
- Tussam ya nota el efecto del tranvibús y las líneas al Macarena y Palmas Altas: 41 millones de viajeros en cinco meses y un 12% más de ingresos
- Estas son las carreras universitarias más demandadas en las universidades de Sevilla para el curso 2026-2027
- En busca del amianto oculto en suelos y edificios de pequeños municipios de Sevilla: 4 millones para tener un plan de descontaminación en 2027
- Nueva fase de las obras de la línea 3 de Metro de Sevilla: así avanzan los trabajos en el viaducto sobre la SE-20 y el Tamarguillo
- Los tres restaurantes de Sevilla que han sido escogidos entre los mejores de toda Europa: 'Un ejemplo perfecto de la cocina española moderna
- El pueblo de Sevilla que acaba de abrir su parque de agua gratuito con atracciones acuáticas para todas las edades: horarios y ubicación