Muere un hombre de 45 años tras volcar un tractor en una finca de El Saucejo

Un hombre de 45 años ha fallecido tras el vuelco de un tractor en una finca situada en el término municipal de El Saucejo, en la provincia de Sevilla, según ha informado Emergencias 112 Andalucía.

El accidente se produjo este miércoles en una explotación ubicada junto a la carretera A-451, entre El Saucejo y Osuna. El teléfono 112 recibió sobre las 14:30 horas una llamada de socorro en la que se alertaba del vuelco del vehículo agrícola y se solicitaba asistencia sanitaria urgente para una persona.

Tras recibir el aviso, la sala coordinadora activó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil, que se desplazaron hasta el lugar del suceso.

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A su llegada a la finca, los efectivos sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento en el lugar del varón accidentado, de 45 años.