Accidente laboral
Un caballo desbocado arrolla mortalmente a un hombre de 54 años en una finca de La Rinconada
El fallecido recibió primeros auxilios por parte de testigos antes de la llegada de los servicios sanitarios, quienes confirmaron su muerte
Un hombre de 54 años ha fallecido este jueves por la mañana, en la localidad sevillana de La Rinconada, tras ser golpeado y arrollado por un caballo mientras trabajaba al cuidado de los animales en una hacienda de la localidad, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía.
El aviso se recibió sobre las 8:20 horas, cuando un ciudadano llamó al teléfono de emergencias para pedir ayuda después de que un caballo hubiera golpeado a un hombre en una finca. La sala coordinadora del 112 activó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil.
Según han confirmado fuentes del Instituto Armado al 112, el fallecido se encontraba trabajando en el cuidado de los animales cuando se bajó de un coche de caballos. En ese momento, uno de los caballos se desbocó, lo arrolló y el hombre quedó atrapado.
Varias personas que se encontraban en el lugar lograron liberarlo y le practicaron los primeros auxilios hasta la llegada de los servicios sanitarios. Pese a los intentos por asistirlo, no se pudo hacer nada para salvar su vida.
El 112 Andalucía ha informado también del suceso al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo, al tratarse de un accidente ocurrido mientras la víctima desarrollaba su actividad laboral.
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