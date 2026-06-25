El Orgullo de Sevilla arranca en la Alameda con un pregón de Falete, María Peláe, Laura Gallego, Manolo Rosado y Jedet

La Alameda de Hércules volvió a convertirse este jueves en el gran punto de encuentro del Orgullo de Sevilla con el arranque oficial del Pride, que se celebrará hasta el próximo domingo 28 de junio tras un mes de actividades de reivindicación, cultura y concienciación por la igualdad y la diversidad. El inicio llegó con un pregón coral que reunió sobre el escenario a María Peláe, Falete, Laura Gallego, Manolo Rosado y Jedet, cinco voces distintas para abrir una edición marcada por el mensaje de inclusión y visibilidad.

Pregón coral en la Alameda

El acto sirvió como pistoletazo de salida a cuatro jornadas en las que la Alameda será el epicentro de la celebración, con música, efectos especiales, pirotecnia, cañones de confeti, humo de colores y una programación pensada para reunir a públicos muy diferentes en torno a una misma reivindicación. Tras el pregón, la noche continuó con las actuaciones de Uceda, Kate Ryan y Nueva Línea, en la primera gran cita musical del Pride sevillano.

El delegado de Igualdad, José Luis García, ha defendido el formato coral del pregón como una forma de subrayar que el Orgullo “es de todos” y que su fuerza reside precisamente en la diversidad de quienes lo protagonizan. En esa misma línea, el Ayuntamiento ha destacado su apuesta por una celebración cada año más inclusiva, accesible y segura, con medidas específicas para facilitar la participación de toda la ciudadanía.

Conciertos, manifestación y clausura

La programación continuará este viernes con la lectura del manifiesto por los derechos de las personas trans y una amplia agenda de actuaciones, entre ellas las de Carmen la Hierbabuena, Jedet, Natalia, María Isabel, María Peláe, Belén Aguilera, Patricia Manterola, Gemeliers, Jorge González y Agoney. El sábado llegará una de las citas centrales, la Manifestación Orgullo del Sur, que recorrerá la Ronda Histórica antes de desembocar de nuevo en la Alameda.

Ese mismo sábado, el escenario acogerá nuevas actuaciones con nombres como Rosa López, Chenoa, Barei, Beth, DNASH, La Húngara y Conchita Wurst. La clausura será el domingo, coincidiendo con el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, con la gala ‘Orgullo Andaluz’, en la que actuarán Falete, Laura Gallego y Peña Travesti, que rendirá homenaje al espectáculo Azabache.

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La celebración contará además con tres puntos de avituallamiento de agua instalados por Emasesa, una medida especialmente pensada para hacer frente a las altas temperaturas y a la concentración de público. También se ha habilitado, por segundo año consecutivo, una zona PMR frente al escenario de la Alameda para personas con movilidad reducida, con buena visibilidad y acceso adaptado.