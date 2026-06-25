La planta de Lesionados Medulares del Muñoz Cariñanos se convierte en un referente nacional donde también se rehabilita la esperanza

La novena planta del Hospital Doctor Muñoz Cariñanos tenía este miércoles un ambiente distinto al habitual. Antes incluso de que llegaran las autoridades, las enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y el resto del equipo intercambiaban sonrisas discretas en la recepción. Había nervios, sí, pero sobre todo orgullo. En apenas unos minutos recorrerían la planta junto al consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, que acudía para conocer de primera mano el trabajo que ha convertido a esta Unidad de Lesionados Medulares en un referente nacional en humanización.

La visita tenía un motivo. La unidad acaba de recibir la Certificación de Buenas Prácticas de Humanización en Lesión Medular del Proyecto HU-CI y AENOR, una acreditación que reconoce "la alta especialización de sus profesionales, su trato humano y el apoyo de recursos tecnológicos de máxima calidad". Con este reconocimiento, la planta se convierte en la primera de Andalucía y la tercera de España en alcanzar este nivel de excelencia, junto a otros centros de referencia como el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante la visita a la Unidad de Lesión Medular del Hospital Dr. Muñoz Cariñanos. / Rocío Ruz / Europa Press

Pero detrás de esa certificación hay mucho más que un sello de calidad. Hay personas que llegan a esta planta con un diagnóstico que cambia su vida por completo. Un accidente de tráfico, una caída, una infección, una enfermedad degenerativa de la columna o las zambullidas (especialmente prevalente en los últimos años) pueden desembocar en una lesión medular. En Andalucía se registran entre 150 y 180 nuevos casos cada año y muchos pacientes ingresan aquí hundidos psicológicamente por una tragedia que ha trastocado su futuro. El trabajo de médicos, enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, psicólogos y del resto del equipo consiste en devolverles la movilidad cuando es posible o, cuando no lo es, "hacer que sean independientes dentro de su dependencia". Pero también lo es conseguir que "recuperen las ganas de vivir".

A la llegada del consejero lo esperaban la delegada territorial de Salud y Consumo, Silvia Pozo; el viceconsejero de Salud y Consumo, Nicolás Navarro; la gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío -centro al que pertenece el Muñoz Cariñanos-, Nieves Romero, y el jefe de la Unidad de Lesionados Medulares, José Antonio Expósito. Tras los saludos protocolarios comenzó un recorrido por algunas de las zonas más características de la planta, como una sala de consultas, una habitación de ingreso o un baño asistido.

Un paciente lesionado medular durante su rehabilitación en la Sala Ocupacional de la novena planta del Hospital Muñoz Cariñanos. / Rocío Ruz / Europa Press

Hace apenas cuatro años que esta unidad se trasladó al Hospital Muñoz Cariñanos para atender a pacientes procedentes de Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva. Según explicó Sanz, desde entonces el servicio atiende cada año cerca de un centenar de nuevos pacientes y realiza más de 750 revisiones médicas y de enfermería a personas en fase crónica. "Más de 3.500 personas con una lesión medular han pasado por esta Unidad desde que se pusiera en marcha", destacó.

La planta dispone actualmente de veinte habitaciones individuales completamente adaptadas, pensadas para favorecer tanto la recuperación como el acompañamiento familiar. Además, la Unidad cuenta con otras 17 camas de hospitalización en el Hospital de Rehabilitación y Traumatología del Virgen del Rocío.

Un reconocimiento a la "humanización" del servicio

El reconocimiento recibido no distingue únicamente unos resultados clínicos. También pone el foco en una forma de cuidar. "Estar aquí merece un agradecimiento mucho más especial. Estos profesionales, además de ser buenos en lo suyo, son personas. Porque ponerte a trabajar junto a los pacientes día a día para recuperar su esperanza de vida y, como me decía una paciente de esta unidad, para recuperar las ganas de vivir, de rehacer su vida... la gente vuelve a hacer su vida", afirmó Antonio Sanz durante su intervención.

Antes de que termine el año el SAS incorporará un nuevo equipo para el entrenamiento de la marcha con suspensión parcial del peso corporal con una inversión de 100.000 euros en el Muñoz Cariñanos

El consejero aprovechó la visita para anunciar que antes de que termine el año la Consejería incorporará un nuevo equipo para el entrenamiento de la marcha con suspensión parcial del peso corporal con una inversión de 100.000 euros. Tras el anuncio apenas hubo gestos, por la formalidad del momento, pero sí sonrisas cómplices entre las profesionales de la unidad, como quien recibe un impulso para seguir mejorando un trabajo que hace tiempo dejó de ser únicamente una profesión.

La encargada de guiar la visita fue Ana Eva Granados, enfermera supervisora de la unidad. Mientras avanzaba por los distintos espacios insistía en una idea que resume buena parte del trabajo que allí se realiza: "al otro lado de cada habitación hay una tragedia pero también una historia de superación y esperanza". "Nos han dado una certificación excelente, pero que es real lo que hacemos, que eso es real", subrayó.

Donde la rehabilitación se construye día a día

La parte más reveladora del recorrido llegó en la sala de terapia ocupacional, uno de los extremos de la planta. Allí, una decena de pacientes realizaban sus sesiones de rehabilitación acompañados, uno por uno, por fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales. Había jóvenes de apenas 18 años y personas que superaban los 80. Algunos acababan de ingresar, otros llevaban más de siete meses de rehabilitación. En una camilla se repetían ejercicios para fortalecer las piernas; en otra mesa, diferentes actividades buscaban recuperar la sensibilidad y la movilidad de las manos. Todo ocurría despacio, con una paciencia casi infinita.

Una fisioterapeuta durante una sesión de rehabilitación a un paciente lesionado medular en la Sala Ocupacional del Hospital Muñoz Cariñanos, en Sevilla. / Rocío Ruz / Europa Press

"En esta sala todo es importante, desde las vistas hasta la iluminación, si os fijáis entra mucha luz natural", comentaba Granados mientras enseñaba las instalaciones. Precisamente esa atención a todos los detalles es la que ha llevado a la unidad a obtener una de las puntuaciones más altas en la evaluación del Proyecto Humanizando los Cuidados Intensivos (HU-CI). Tal y como explicó uno de sus representantes, el servicio tuvo que superar 145 estándares de medición y logró cumplir 139, un 95 %, lo que le sitúa en la categoría de excelencia. Las otras dos unidades españolas con este reconocimiento se encuentran en Canarias y A Coruña.

"Somos muchos profesionales con un objetivo en común"

Para José Antonio Expósito, jefe de la Unidad de Lesionados Medulares, el verdadero valor del servicio reside en el trabajo conjunto de todos los profesionales que lo integran. Médicos rehabilitadores, enfermeras, TCAE, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, psicólogos, celadores, trabajadores sociales, administrativos y otros especialistas forman parte de un mismo engranaje.

"Son muchos profesionales con un objetivo en común: la persona", afirmó. "Es muy duro, porque detrás de cada persona hay una historia, pero también tenemos el reto de reconstruir esas historias. Recientemente hablamos con una compañera con una lesión medular y decía que a pesar de estar en una silla de ruedas, era feliz, había podido reconstruir su vida", explicó.

El consejero de Sanidad ha insistido en que vienen trabajando para mejorar la atención en este proceso y para evitar que un lesionado medular piense que debe tratarse en fuera de Andalucía. En 2024, se creó el Comité Autonómico para la Coordinación Asistencial en Red de la Atención a las Personas con Lesión Medular en Andalucía (CARALEM). Gracias al trabajo realizado en el seno de este comité, ha explicado, se evita que los pacientes tengan que ser derivados a otras comunidades autónomas salvo indicación clínica.