Policía Nacional
El registro en una finca de Coria del Río acaba con tres detenidos, armas y kilos de marihuana intervenidos
La operación, denominada George, se saldó con la detención de tres personas como presuntas responsables de un delito contra la salud pública en la localidad sevillana
La Policía Nacional ha desmantelado una plantación de marihuana localizada en una finca de Coria del Río, donde los agentes encontraron tanto un cultivo exterior como una instalación indoor preparada para aumentar la producción de cannabis. La operación se ha saldado con la detención de tres personas como presuntas responsables de un delito contra la salud pública.
La investigación, denominada Operación George, comenzó tras detectarse indicios de que en el interior de la finca podía existir un cultivo ilegal de cannabis. A partir de esas primeras sospechas, los investigadores realizaron distintas gestiones que permitieron confirmar la actividad y reunir los elementos necesarios para solicitar la autorización judicial de entrada y registro.
Durante el operativo, los agentes localizaron un invernadero exterior en el que crecían más de un centenar de plantas de marihuana. Además, descubrieron una instalación interior especialmente acondicionada para el cultivo intensivo, con numerosos esquejes y varios kilos de cogollos preparados para su secado y posterior distribución.
Armas, dinero en efectivo y material para la distribución
En el registro de la finca, la Policía Nacional intervino también distintos efectos relacionados con la actividad investigada, entre ellos útiles para la manipulación y distribución de la droga, balanzas y documentación vinculada a la gestión de la plantación.
Junto a la droga y el material de cultivo, los agentes hallaron armas de fuego y otros efectos peligrosos. En concreto, fueron intervenidas dos escopetas de perdigones, una escopeta de cartuchos, dos armas cortas de aire comprimido, un táser, una botella de pólvora negra, dos miras telescópicas y cartuchería de distinto calibre. También se incautó una importante cantidad de dinero en efectivo.
La actuación culminó con la detención de tres personas presuntamente relacionadas con la explotación de la plantación, que fueron puestas a disposición de la autoridad judicial.
La Policía Nacional enmarca esta operación en su lucha contra el tráfico de drogas y el cultivo ilegal de sustancias estupefacientes, actividades que, según el cuerpo, generan riesgos para la seguridad ciudadana y favorecen el desarrollo de la economía criminal.
- Farolillos y casetas de la Feria de Abril vuelven al Prado de San Sebastián: así es el gran parque infantil de la Ciudad de los Niños que Sevilla estrenará este verano
- Estas son las carreras universitarias más demandadas en las universidades de Sevilla para el curso 2026-2027
- Tussam ya nota el efecto del tranvibús y las líneas al Macarena y Palmas Altas: 41 millones de viajeros en cinco meses y un 12% más de ingresos
- Cambio de planes para el verano en Sevilla: autobuses hacia Chipiona, Ronda o Sanlúcar dejan Plaza de Armas y cambian de estación
- El calvario de D.D., menor senegalés en Sevilla: sin familia y en la calle en plena ola de calor
- En busca del amianto oculto en suelos y edificios de pequeños municipios de Sevilla: 4 millones para tener un plan de descontaminación en 2027
- Los tres restaurantes de Sevilla que han sido escogidos entre los mejores de toda Europa: 'Un ejemplo perfecto de la cocina española moderna
- El pueblo de Sevilla que acaba de abrir su parque de agua gratuito con atracciones acuáticas para todas las edades: horarios y ubicación