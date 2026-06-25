Rescatado un ciclista tras sufrir una grave caída en el corredor verde del Guadiamar

La Guardia Civil ha rescatado a un ciclista que resultó herido de gravedad tras sufrir un accidente cuando circulaba junto a un grupo por el corredor verde del Guadiamar, en la provincia de Sevilla.

Según ha informado la Guardia Civil, el varón cayó al cauce seco del arroyo Alcarayón, a la altura de la desembocadura del río Guadiamar, en una zona de difícil acceso que complicó tanto su localización como las labores posteriores de evacuación.

Tras recibir el aviso, se desplazaron hasta el lugar agentes de la Guardia Civil de Villamanrique de la Condesa y de la Patrulla del Seprona de La Puebla del Río. La orografía del terreno dificultó la llegada hasta el accidentado, que se encontraba en un punto especialmente complicado del cauce.

Rescate de un ciclista accidentado en el cauce del arroyo Alcarayón / Guardia Civil

Los guardias civiles lograron alcanzar al ciclista y guiaron hasta su ubicación al resto de servicios de emergencia. Una vez localizado, el hombre recibió una primera asistencia sanitaria y fue estabilizado en el lugar.

Posteriormente, la Guardia Civil, con la colaboración de los servicios sanitarios, procedió a su extracción y evacuación de la zona, una maniobra que también resultó compleja por las características del terreno.

El herido fue trasladado al Hospital San Juan de Dios de Bormujos con pronóstico reservado. Presentaba diversas fracturas en la zona torácica y politraumatismo como consecuencia de la caída.