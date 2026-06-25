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GASTRONOMÍA

El restaurante de Sevilla que regala pizzas gratis a quienes vayan a su local "al desnudo": estas son las condiciones, fecha y horarios

La cadena española ha sido reconocida por la prestigiosa guía 50 Top Pizza como la mejor pizzería artesanal del mundo

El restaurante de Sevilla que regala pizzas gratis a quienes vayan a su local &quot;al desnudo&quot;: estas son las condiciones, fechas y horarios

El restaurante de Sevilla que regala pizzas gratis a quienes vayan a su local "al desnudo": estas son las condiciones, fechas y horarios / Grosso Napoletano

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Pizza gratis por acudir "al desnudo" a una conocida cadena de pizzerías con dos locales en Sevilla. Así es la nueva promoción de Grosso Napoletano, un negocio que ha conseguido por segundo año consecutivo ganar el título a Mejor Cadena de Pizza Artesanal del Mundo por parte de la guía más prestigiosa del sector, 50 Top Pizza, y que ahora ha decidido regalar sus productos a quienes acudan a sus restaurantes "al natural".

"La mejor pizza de la ciudad gratis y el dress code más fácil de la historia", señalan desde esta cadena que cuenta con dos locales en Sevilla, los únicos de toda Andalucía: Grosso Napoletano Viapol, en calle Vermondo Resta, y Senza Glutine di Grosso Napoletano, en la Alameda de Hércules y con todos sus platos sin gluten.

La promoción "Ven desnudo, vete cenado" en Sevilla

En estos dos negocios, así como en otros tantos del país, han puesto en marcha esta oferta en la que sus clientes podrán disfrutar de su pizza "auténtica napolitana" completamente gratis si acuden al natural bajo su iniciativa 'Ven desnudo, vete cenado'.

Para ello, deberán acudir en bañador, bikini o ropa de color 'nude', lo que les valdrá para recibir una pizza gratis durante la jornada del viernes.

Horario, locales participantes y pizzas artesanas gratis en Sevilla

En concreto, esta oferta estará disponible entre las 19.30 y las 21.00 horas en los dos locales sevillanos. "Nos desnudamos porque no tenemos nada que esconder, solo auténtica pizza", aseguran sobre esta iniciativa desde la pizzería.

De ese modo, con esta iniciativa, este restaurante que sirve la mejor pizza artesana de España busca poner en valor la frescura de su masa y la calidad de sus ingredientes, así como ofrecer a sus comensales más atrevidos sus mejores productos gratis.

Masa fermentada, ingredientes italianos y horno a 500 grados

Una oportunidad que permitirá degustar sin coste alguno estas pizzas que se elaboran con una masa artesanal fermentada durante 48 horas, ingredientes 100% italianos y el arte de sus maestros pizzaioli, un oficio reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

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El restaurante de Sevilla que regala pizzas gratis a quienes vayan a su local "al desnudo": estas son las condiciones, fechas y horarios / Grosso Napoletano

"Cada pizza se hornea a 500 °C durante solo 90 segundos, logrando ese sabor y textura inconfundibles", recalcan desde este laureado negocio que espera reunir a decenas de sevillanos y visitantes en sus locales "al desnudo".

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