Sevilla abre la puerta a la solidaridad con Venezuela: "Aquí estamos con las manos y el corazón para recibirlos, para que nos ayuden"

Arrimar el hombro en los momentos difíciles. La plataforma Venezolanos en Sevilla se moviliza en la capital estos días para recoger todo tipo de material y enviarlo al país latinoamericano. El terrible terremoto que ha sacudido Venezuela ha dejado centenares de fallecidos y miles de heridos. Mientras los equipos de rescate continúan trabajando en las zonas afectadas, cualquier ayuda desde el exterior es poca: "Necesitamos muchas manos". Aunque la distancia es considerable, confían en hacer llegar estos recursos lo antes posible. Viven momentos de angustia ante la incertidumbre que genera este tipo de sucesos. Algunos no saben nada del paradero de sus seres queridos desde anoche.

El primer punto de avituallamiento puesto en marcha es la capilla de la Hermandad de la Divina Pastora de Santa Marina, ubicada en la calle Amparo. Este enclave en pleno centro histórico de Sevilla estará abierto de domingo a viernes de 19:00 a 21:00 horas. Han arrancado este mismo jueves para recoger todo tipo de materiales. También, está disponible la Parroquia de San Jerónimo de lunes a domingo de 19:00 a 21:00 horas, así como el negocio Liberty Express en la calle Niebla de lunes a viernes (11:00-18:00) y sábados (11:00-14:00). Piden colaboración a los sevillanos para aportar alimentos no perecederos, agua embotellada, productos de higiene personal, pañales infantiles y de adultos, toallas sanitarias, medicamentos básicos y ropa en buen estado.

"Necesitamos muchas manos"

María Auxiliadora Piñero es la portavoz de la plataforma Venezolanos en Sevilla. En declaraciones a El Correo de Andalucía, expresaba que "la distancia va a jugar una mala pasada porque mientras recojamos y mandemos, pues puede pasar mucho tiempo". En cambio, desde esta entidad confían en la solidaridad de la gente: "Aquí estamos dándolo todo, pero necesitamos muchas manos". Piñero se mostraba tranquila por la experiencia acumulada en la gestión de otro tipo de catástrofes. "No es la primera vez que Sevilla trabaja con estas cosas y sabemos cómo se maneja, cuál es la logística que hay que llevar", comentaba con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos.

No solo piden productos, también cajas para transportar la cantidad de recursos que esperan recolectar estos días. "Sabemos que vamos a recibir muchísimas donaciones porque no es la primera vez que lo hacemos. El pueblo español se va a volcar", matizaba la portavoz de la citada plataforma. Solo piden "una hora al día" para que los sevillanos y venezolanos residentes en la capital aporten su granito de arena: "Aquí estamos con las manos y el corazón abiertos para recibirlos, para que nos ayuden".

Más de 20 años de vínculo entre Venezuela y la Pastora de Santa Marina

Francis Segura es el hermano mayor de la Divina Pastora de Santa Marina de Sevilla. La corporación pone a disposición su capilla como punto de acopio. "La hermandad lleva 20 años acompañando a los venezolanos en Sevilla, es una obligación para nosotros abrir las puertas de nuestra casa en estos momentos", ha indicado. La Divina Pastora es una devoción muy arraigada en el país latinoamericano y cada 14 de enero cerca de tres millones de personas se dan cita en la localidad de Barquisimeto para la romería que se celebra en honor de esta imagen.

También, el alcalde de la ciudad ha mostrado su apoyo a los venezolanos residentes en Sevilla. José Luis Sanz se ha trasladado en la tarde de este jueves a este templo. "Hay que dar un abrazo muy fuerte y mostrar nuestro más sincero apoyo a todos aquellos que han perdido un familiar querido". El máximo regidor de la ciudad se ha mostrado confiado ya que aseguraba que "Sevilla es una capital solidaria", al tiempo que animaba a los sevillanos a colaborar en la causa.

La comunidad venezolana se consolida como una de las más numerosas entre la población extranjera de Sevilla. Según los últimos datos del INE, a 1 de enero de 2025 residían en la capital andaluza alrededor de 4.800 ciudadanos venezolanos, una cifra que confirma el peso creciente de este colectivo en la ciudad.