El "sueño hecho realidad” de una joven violinista que cumplió Manuel Carrasco en su concierto en Sevilla: "Ha sido increíble"

Martina siguió el consejo de una de las canciones de su artista favorito, Manuel Carrasco, y no "dejó de soñar" hasta que consiguió cumplir su gran sueño: tocar con el cantante onubense en uno de sus conciertos, en concreto, en el Estadio de la Cartuja de Sevilla.

Todo comenzó casi un año atrás, cuando se anunció la actuación de Carrasco en Don Benito, Badajoz, de donde es Martina, esta joven violinista de 21 años que estudia en la capital hispalense y forma parte de la Orquesta Filarmónica de Sevilla.

Vídeos al violín para llegar hasta su artista favorito, Manuel Carrasco

En el momento en el que supo que su artista favorito estaría en su localidad natal, decidió luchar por cumplir su objetivo y llenó las redes sociales de vídeos interpretando con su violín las canciones de Carrasco intentando llegar hasta él.

"Desde que dijiste que 'No dejes de soñar', sueño con tocar contigo una canción, ¿podría ser en tu concierto de septiembre en Don Benito?", le preguntaba la joven en uno de sus vídeos.

La petición viral de Martina antes del concierto de Manuel Carrasco

En otro de ellos, señalaba: "Tocando canciones de Manuel Carrasco hasta que me deje tocar una con él en su concierto de Don Benito en septiembre".

Estos vídeos en los que la joven extremeña interpretaba al violín con exquisita calidad los temas de Carrasco consiguieron acumular miles de visualizaciones y compartidos, pero, por el momento, no obtuvo respuesta.

Una cola, un violín y el reconocimiento de Manuel Carrasco

Al llegar el día del concierto, Martina no se dio por vencida y se presentó con su violín en la cola en la que esperaban los fans para entrar al recinto y empezó a interpretar los temas del artista mientras su padre le grababa y realizaba un directo en redes sociales en busca de una respuesta por parte de Carrasco.

Pero en ese momento no pudo ser, aunque disfrutó de la música del onubense, esta vez desde las gradas. Sin embargo, tras el concierto, logró el reconocimiento que tanto ansiaba: Carrasco compartió uno de sus vídeos y la felicitó por su calidad musical.

La Cartuja de Sevilla acercó a Martina a su gran sueño

Con la felicidad de lograr que su artista favorito la hubiera visto actuar, Martina volvió a ver posible la meta de tocar con Carrasco tras el anuncio de sus conciertos en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, para el que la joven no dudó en adquirir su entrada para poder contemplar de cerca al cantante.

El primer sueño cumplido se produjo un día mientras ensayaba con la Orquesta Filarmónica de Sevilla, cuando los responsables le dieron una de las noticias más importantes de su vida: "Nos ha contratado Manuel Carrasco para tocar en los cuatro conciertos que dará".

De la sorpresa en el ensayo a tocar a solas con Manuel Carrasco

La cara de estupefacción de la joven, que se puede observar en el vídeo que compartió en redes sociales, mostraba la mezcla de sentimientos que albergaba en su interior: ilusión, ganas, incredulidad, miedo, felicidad.

Pero eso no sería todo, porque su vida daría un nuevo vuelco cuando, días antes del concierto, desde el equipo del artista se pusieron en contacto con Martina para que tocase una canción sola con él.

Un sueño cumplido ante miles de personas en Sevilla

Martina no se lo podía creer, lo había conseguido. No solo iba a tocar con su artista favorito con la Orquesta Filarmónica de Sevilla, sino también en solitario.

"La experiencia ha sido increíble", aseguró la joven tras el concierto en Sevilla en el que, junto a Carrasco, tocó sus principales temas ante miles de personas.

"Quien me diga que no lo he intentado hasta el final no tiene ni idea", afirmó con orgullo la joven, que afirmó que este es un "sueño cumplido" que le ha dado una "sensación tan bonita que es imposible de explicar. Un ejemplo de que, como afirma el propio Carrasco, nunca hay que dejar de soñar.