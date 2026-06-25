Vídeo | La plataforma Venezolanos en Sevilla recoge productos para enviar a su país: "Necesitamos muchas manos"
Arrimar el hombro en los momentos difíciles. La plataforma Venezolanos en Sevilla se moviliza en la capital estos días para recoger todo tipo de material y enviarlo al país latinoamericano. El terrible terremoto que ha sacudido Venezuela ha dejado centenares de fallecidos y miles de heridos. Mientras los equipos de rescate continúan trabajando en las zonas afectadas, cualquier ayuda desde el exterior es poca: "Necesitamos muchas manos". Aunque la distancia es considerable, confían en hacer llegar estos recursos lo antes posible. Viven momentos de angustia ante la incertidumbre que genera este tipo de sucesos. Algunos no saben nada del paradero de sus seres queridos desde anoche. Más información
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