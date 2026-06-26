Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El SAS proyecta una macroconvocatoria de oposiciones en 2027: unirá las más de 10.000 vacantes de 2025 a las de 2026Ayuntamiento de Sevilla y Betis garantizan que la denuncia de Ecologistas en Acción no parará las obras del Benito Villamarín: "Todo está en orden"Fabián Ruiz atiza a TVE por subtitular a su madre en el documental de la selecciónEl presidente de RTVE pide perdón por subtitular a la madre de Fabián Ruiz: “Fue un gran error. El acento andaluz es riqueza”Ecologistas en Acción pide a Urbanismo la paralización de las obras del Benito Villamarín porque al Betis le han caducado las licenciasAemet anuncia de nuevo picos de 41 grados a la sombra en Andalucía: el calor se dispara desde el viernes y seguirá hasta el lunes en estas capitalesDe corralón de artesanos y colegio a acoger un hotel y viviendas de renta libre: denuncian un "pelotazo" en el centro de SevillaLa Junta de Andalucía pacta el nuevo modelo de teletrabajo para los funcionarios: podrá solicitarse cualquier día y habrá que justificar que se deniegueUna treintena de chiringuitos de Cádiz amenazados de cierre: playas de El Puerto, Rota y Tarifa, en viloNuevo horario de la Zona Azul en Sevilla: cuándo entra en vigor y qué cambia
instagramlinkedin

Aparatoso accidente en Sevilla: rescatadas dos personas de madrugada tras colisionar con la glorieta Plus Ultra

Los bomberos de Sevilla han tenido que intervenir para excarcelar a dos personas atrapadas tras un aparatoso siniestro

Estado en el que quedó el vehículo tras el impacto con la glorieta

Estado en el que quedó el vehículo tras el impacto con la glorieta / El Correo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

Bomberos de Sevilla ha intervenido durante la madrugada de este viernes en un aparatoso accidente en la glorieta Plus Ultra, en la avenida de la Palmera. Los efectivos tuvieron que excarcelar a dos personas que habían quedado atrapadas entre los amasijos del vehículo, siendo atendidas también por Emergencias 061 con heridas de consideración.

Efectivos de Bomberos intervienen en el accidente ocurrido en la glorieta Plus Ultra

Efectivos de Bomberos intervienen en el accidente ocurrido en la glorieta Plus Ultra / El Correo

Fuentes municipales han confirmado que el accidente se produjo sobre las 04:00 horas, cuando un vehículo, que circulaba en dirección contraria, acabó estrellándose con la rotonda que se encuentra frente al Estadio Benito Vilamarín. La magnitud del impacto provocó que hasta el motor del vehículo se saliera y la carrocería quedó tan afectada que los dos ocupantes quedaron atrapados en el interior.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar se desplazó el equipo especializado en excarcelaciones del Cuerpo de Bomberos de Sevilla, rescatando junto al 061 a las personas que habían quedado atrapadas. Según fuentes de emergencias, ambas personas resultaron con heridas de consideración.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Farolillos y casetas de la Feria de Abril vuelven al Prado de San Sebastián: así es el gran parque infantil de la Ciudad de los Niños que Sevilla estrenará este verano
  2. Estas son las carreras universitarias más demandadas en las universidades de Sevilla para el curso 2026-2027
  3. El calvario de D.D., menor senegalés en Sevilla: sin familia y en la calle en plena ola de calor
  4. El pueblo de Sevilla que acaba de abrir su parque de agua gratuito con atracciones acuáticas para todas las edades: horarios y ubicación
  5. Sale ardiendo un transformador en Torreblanca a causa de una sobrecarga eléctrica
  6. El Kiosko Casa Matías echa el cierre tras más de una década en Triana: 'Es un hasta luego lleno de esperanza
  7. Cambio de planes para el verano en Sevilla: autobuses hacia Chipiona, Ronda o Sanlúcar dejan Plaza de Armas y cambian de estación
  8. Los tres restaurantes de Sevilla que han sido escogidos entre los mejores de toda Europa: 'Un ejemplo perfecto de la cocina española moderna

Aparatoso accidente en Sevilla: rescatadas dos personas de madrugada tras colisionar con la glorieta Plus Ultra

Aparatoso accidente en Sevilla: rescatadas dos personas de madrugada tras colisionar con la glorieta Plus Ultra

Sevilla baila al ritmo de la bachata: Romeo Santos y Prince Royce dan el pistoletazo de salida de su gira en España

Sevilla baila al ritmo de la bachata: Romeo Santos y Prince Royce dan el pistoletazo de salida de su gira en España

El SAS activa el cambio del mapa sanitario de Sevilla: más de 60.000 vecinos de la zona de Utrera dependerán del Virgen del Rocío

El SAS activa el cambio del mapa sanitario de Sevilla: más de 60.000 vecinos de la zona de Utrera dependerán del Virgen del Rocío

Vídeo | Hecmi, venezolana en Sevilla: "Llamé a una vecina para saber cómo están las cosas y dijo que mi edificio se cayó"

La comunidad venezolana en Sevilla vive con angustia la devastación por el terremoto: "El edificio donde viví se cayó y han fallecido dos familias"

La comunidad venezolana en Sevilla vive con angustia la devastación por el terremoto: "El edificio donde viví se cayó y han fallecido dos familias"

La 'muralla invisible' de la Macarena: el curioso hallazgo de Rancio en Sevilla

La 'muralla invisible' de la Macarena: el curioso hallazgo de Rancio en Sevilla

El pequeño pueblo de Sevilla con mil habitantes que celebra este fin de semana su Feria de San Pedro con autos locos, cucaña acuática y conciertos: programación, horarios y ubicación

El Orgullo de Sevilla arranca en la Alameda con un pregón de Falete, María Peláe, Laura Gallego, Manolo Rosado y Jedet

El Orgullo de Sevilla arranca en la Alameda con un pregón de Falete, María Peláe, Laura Gallego, Manolo Rosado y Jedet
Tracking Pixel Contents