Aparatoso accidente en Sevilla: rescatadas dos personas de madrugada tras colisionar con la glorieta Plus Ultra

Bomberos de Sevilla ha intervenido durante la madrugada de este viernes en un aparatoso accidente en la glorieta Plus Ultra, en la avenida de la Palmera. Los efectivos tuvieron que excarcelar a dos personas que habían quedado atrapadas entre los amasijos del vehículo, siendo atendidas también por Emergencias 061 con heridas de consideración.

Efectivos de Bomberos intervienen en el accidente ocurrido en la glorieta Plus Ultra / El Correo

Fuentes municipales han confirmado que el accidente se produjo sobre las 04:00 horas, cuando un vehículo, que circulaba en dirección contraria, acabó estrellándose con la rotonda que se encuentra frente al Estadio Benito Vilamarín. La magnitud del impacto provocó que hasta el motor del vehículo se saliera y la carrocería quedó tan afectada que los dos ocupantes quedaron atrapados en el interior.

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Hasta el lugar se desplazó el equipo especializado en excarcelaciones del Cuerpo de Bomberos de Sevilla, rescatando junto al 061 a las personas que habían quedado atrapadas. Según fuentes de emergencias, ambas personas resultaron con heridas de consideración.