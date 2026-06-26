La comunidad venezolana en Sevilla vive con angustia la devastación por el terremoto: "El edificio donde viví se cayó y han fallecido dos familias"

Mucha incertidumbre. Esto es lo que sienten los venezolanos que siguen desde Sevilla la última hora desde que se produjo el terrible terremoto en el país. Algunos tienen familiares y amigos en La Guaira, una de las zonas más devastadas: "El edificio donde viví se cayó". Otros respiran más aliviados porque sus familias viven en lugares menos azotados por la tragedia, pero la conexión con el país no es buena: "Anoche solo les dio tiempo de comunicarnos que estaban bien antes de quedarse sin luz". Las horas pasan y para algunos se hacen eternas esperando recibir nuevas noticias de sus seres queridos.

Hecmi es una venezolana residente en Sevilla desde hace unos años y forma parte de la plataforma que recogerá estos días productos para mandar al país. Ella llegó a vivir en La Guaira, el epicentro del seísmo. "Tenía un apartamento, llamé a una vecina para saber cómo están las cosas y dijo que mi edificio se cayó". Indicaba con la voz entrecortada que la devastación en esta zona ha sido "tremenda". "Una cosa es que te digan algo así, pero viendo las imágenes de la que fue mi casa hace que sea más difícil aún".

En declaraciones a El Correo de Andalucía, Hecmi aseguraba que fallecieron dos familias. "En el edificio había adolescentes, una señora mayor con su nieto, otro matrimonio de jóvenes que se había mudado recientemente", expresaba con angustia ante las dudas sobre el paradero de todos estos que llegaron a ser sus vecinos. "Tengo muchos amigos desaparecidos", destacaba igualmente con ojos llorosos desde la capilla de la Divina Pastora de Santa Marina donde ha acudido para echar una mano de cara a la recogida de medicamentos y comida que organiza estos días la plataforma Venezolanos en Sevilla.

Sin hospitales y con carencias para conectarse a Internet: "Hablamos con la gente, pero no nos contestan"

"Hay muchos escombros, la gente está gritando atrapada y la ayuda no llega", comentaba Hecmi. Mismo mensaje que transmite Elizabeth, una joven de Venezuela que reside en la capital sevillana desde hace tiempo, subrayaba la falta de recursos del país con lo que afirman sentirse desprotegidos. "No hay hospitales bien habilitados ni nada por el estilo. Una catástrofe natural es horrible, pero si tenemos todas esas complicaciones añadidas hace que todo sea un desastre", detallaba.

Otras dificultades que se añaden a la incertidumbre de los residentes en España son las carencias en la conexión a Internet en el país sudamericano. "Mandamos mensajes y hablamos con la gente, pero no nos contestan porque no tienen acceso a la conexión normal. Eso de que me envíes un WhatsApp y que me contestes no lo tienen ellos con tanta facilidad", subrayaba Elisabeth que ha contado como ha podido hablar con su abuelo y su tía aunque le advirtieron: "El sistema eléctrico y la señal de Internet va muy mal".

Victoria es otra chica venezolana que vive en la capital sevillana desde hace unos meses y coincidía plenamente con el planteamiento de Elisabeth. "No sé detalles todavía, porque anoche solo les dio tiempo de comunicar que estaban bien antes de quedarse sin luz", subrayaba Victoria. Al mismo tiempo, aseguraba haber sabido que hay personas que -ante la falta de servicios de auxilio- se están plantando "con palas y cascos" a buscar entre los escombros a los desaparecidos. También, le decían que algunos venezolanos están "durmiendo fuera" por temor a que los edificios colapsen.

El apoyo al pueblo de Venezuela no se realiza solo entregando productos, también se mueve en las redes. "La mayoría de los que vivimos afuera estamos compartiendo información útil para ayudar a los que están adentro", expresaba Victoria. Afirmaba estar haciendo todo lo posible compartiendo información de los desaparecidos, números de contacto y las plataformas de voluntarios. "Aquellos que han logrado ubicarse ha sido gracias al boca a boca", ha confirmado.

Historias de todo tipo: el terremoto pilló a unos en el coche y a otros en la ducha

En la mañana de este jueves cuando han despertado y conocido el suceso todo era un caos. Sin embargo, algunos ya recibieron la noticia como un jarro de agua fría durante la madrugada. "Cuando llegó mi tío de trabajar dijo que hubo un temblor, pero al principio no nos asustamos. Luego comentó que se cayeron edificios en Caracas y ahí fue cuando inmediatamente nos pusimos en alerta", expresaba Victoria. "Por la mañana nos pusimos a llamar a todos los que conocíamos y escuchamos historias de todo tipo, gente que estaba en el coche y se tuvo que detener, otros que les pilló en la ducha y cosas así".

Son muchos los venezolanos que viven en Sevilla. Según el INE, a 1 de enero de 2025 residían en la capital andaluza alrededor de 4.800 ciudadanos con esta nacionalidad. La comunidad de Venezuela se consolida como una de las más numerosas entre la población extranjera de Sevilla.