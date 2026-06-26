Detenidas seis personas por vender ropa presuntamente robada en el mercadillo de Parque Alcosa

La Policía Nacional ha detenido a seis personas en Sevilla por su presunta implicación en la venta de prendas procedentes de delitos contra la propiedad. La operación, denominada Zoco, se ha desarrollado en varios puestos del mercadillo del Parque Alcosa y se ha saldado con la intervención de unas 15.000 prendas de ropa, cuyo valor podría superar los 450.000 euros, según ha informado la propia Policía Nacional.

Los arrestados están investigados por un presunto delito de receptación, al comercializar mercancía que, según las pesquisas policiales, habría sido sustraída y estaba destinada originalmente a su venta a través de los canales legales de distribución de conocidas compañías del sector textil.

La investigación comenzó tras detectarse la venta en mercadillos de la provincia de ropa de temporada presuntamente procedente de delitos contra el patrimonio. A partir de esas sospechas, agentes especializados en hurtos localizaron varios puestos en el mercadillo del Parque Alcosa donde se ofrecían estas prendas.

Durante el dispositivo policial, los agentes intervinieron la mercancía tanto en los puestos de venta como en vehículos utilizados por los investigados. Además, localizaron perchas, embalajes de transporte y dispositivos de seguridad manipulados, elementos que reforzaban la hipótesis de que la ropa tenía un origen ilícito.

Los seis detenidos no pudieron acreditar la procedencia legal de las prendas. Tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial, quedaron en libertad con cargos. La investigación continúa abierta para esclarecer por completo los hechos y la Policía Nacional no descarta nuevas detenciones.