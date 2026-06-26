Más Formación Profesional para "retener el talento" en la industria de Sevilla:: "Una obra no necesita siete ingenieros y dos albañiles, más bien al contrario"

Más visibilización para que la sociedad ponga en valor el nivel de la industria sevillana y se sume al motor económico del sector secundario. En esto han puesto el foco los representantes de diversas organizaciones representativas del sector como FEDEME, COGITISE o EOI en una ponencia este viernes enmarcada en el ciclo #ElCorreoPregunta organizado por Prensa Ibérica. "Una obra no necesita siete ingenieros y dos albañiles, más bien al contrario". Apostar más por la Formación Profesional es una de las reclamaciones del sector a las administraciones públicas.

La sede de la Cámara de Comercio ha acogido en la mañana de este viernes el foro 'Sevilla es industria', organizado por El Correo de Andalucía y Prensa Ibérica dentro del ciclo #ElCorreoPregunta. El evento ha contado con el patrocinio de Grupo COX, el Ayuntamiento de La Rinconada, Coca-Cola Europacific Partners y el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla (COGITISE). En el encuentro, se han abordado cuestiones vinculadas a la planificación energética, la transformación industrial y los desafíos que afronta el sector en un contexto marcado por la transición energética, la innovación y la necesidad de reforzar la competitividad.

"Las empresas no tienen a gente lo suficientemente preparada para trabajar"

La ponencia bajo el título "La industria pide paso para crecer", ha contado con la participación de Francisco Moreno, presidente de FEDEME, organización empresarial que representa y defiende los intereses de las empresas del sector del metal en la provincia de Sevilla. Sobre el talento, ha diagnosticado un "pase generacional" que considera necesario resolver cuanto antes. "Hay una canibalización permanente dentro del sector porque las empresas no tienen a gente lo suficientemente preparada para trabajar", subrayaba Moreno. Una de las carencias que identificaba es la falta de conocimiento de la sociedad respecto al buen estado de salud de la industria en Sevilla: "Estamos entre los cuatro o cinco primeras ciudades industriales de España".

En esta misma idea ha incidido el vocal de la Junta de Gobierno y Responsable de la Comisión de Ejercicio Libre del COGITISE, Manuel Jesús Martín. "Somos conscientes de esta cuestión y se la trasladamos a los compañeros porque todos los sectores productivos sufrimos esta carencia, pero creo que es una idea que tiene que permear en la sociedad", puntualizaba. COGITISE es la organización profesional que representa a los graduados e ingenieros técnicos industriales de la provincia de Sevilla.

Manuel Jesús Martín, vocal de la Junta de Gobierno y responsable de la Comisión de Ejercicio Libre del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla (COGITISE) / Patricia Quin

"Una obra no necesita siete ingenieros y dos albañiles, más bien al contrario", señalaba el directivo de COGITISE, para poner el foco en la Formación Profesional (FP) frente a la enseñanza universitaria. "Se ha promocionado mucho que las generaciones hayan buscado ese crecimiento en la Universidad en detrimento de otros perfiles, nos hemos quedado cortos", matizaba.

La cuádruple élite: tecnología, sostenibilidad, finanzas y negocios.

Por su parte, Francisco Velasco, delegado de la Escuela de Organización Industrial (EOI) de Andalucía señalaba "un desajuste entre la demanda y la oferta de talento". Apostaba por trabajar en perfiles que combinen una "cuádruple élite": tecnología, sostenibilidad, finanzas y negocios. La EOI es una de las escuelas de negocios más antiguas de España, especializada en formación en gestión empresarial, emprendimiento e innovación. Además, ofrece programas de máster, cursos ejecutivos y formación especializada, con un enfoque muy orientado a la sostenibilidad, la transformación digital y el desarrollo de habilidades directivas.

Velasco destacaba también las dificultades del sector secundario para dar con perfiles del ámbito tecnológico: "No solo son ingenieros". De esta forma, ponía la pelota encima del tejado de los técnicos de mantenimiento, la tecnología, datos, ciberseguridad y la inteligencia artificial. "Se construyen plataformas conectadas y la conectividad tiene mucha importancia", apostillaba.

Francisco Velasco, delegado de la Escuela de Organización Industrial (EOI) de Andalucía. / Patricia Quin

El 'oasis' del centro de FP Javier Imbroda de La Rinconada

Un ejemplo de éxito de la Formación Profesional (FP) en Sevilla es el Centro Javier Imbroda de La Rinconada. La primera teniente de alcalde de este municipio, Raquel Vega, también ha participado en la ponencia. De este modo, ha sacado pecho de los buenos datos de empleabilidad deja este centro gracias también a la planta de Aerópolis que se halla en el término municipal. "El otro día se graduaron 130 jóvenes y cada uno seguramente van a encontrar trabajo nada más salir".

Presumía así de la enseñanza en este centro que va desde drones hasta mantenimiento de sistemas de aeronaves y su seguridad. "Un proyecto que vimos claro en su día y que nació precisamente de la colaboración institucional", destacaba Vega, subrayando que a día de hoy se encuentra entre los 10 centros de excelencia en Formación Profesional de España.