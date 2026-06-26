Dos heridos, uno de ellos grave, en una pelea con arma blanca en Cerro-Amate
Los hechos se habrían producido alrededor de las 21.00 horas, en circunstancias que por el momento se encuentran bajo investigación
Dos personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, en una pelea con arma blanca ocurrida en la noche de este viernes en el distrito Cerro-Amate de Sevilla. Los hechos se habrían producido alrededor de las 21.00 horas, en circunstancias que por el momento se encuentran bajo investigación.
Según las primeras informaciones, hasta el lugar acudieron efectivos de la Policía Local de Sevilla, que intervinieron tras el altercado. Uno de los heridos presentaba lesiones de mayor gravedad y, según fuentes consultadas, los agentes llegaron a practicarle un torniquete antes de la llegada o intervención de los servicios sanitarios.
Por ahora no han trascendido las causas que originaron la reyerta ni el número de personas implicadas en la pelea. Tampoco consta oficialmente si se han producido detenciones relacionadas con estos hechos.
(NOTICIA EN DESARROLLO)
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