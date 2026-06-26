Un incendio corta la línea ferroviaria Huelva-Sevilla: la segunda interrupción en un día en la misma línea
Infoca ha desplegado siete bomberos forestales y un camión autobomba en la zona para sofocar el fuego
La línea ferroviaria entre Huelva y Sevilla vuelve a quedar interrumpida este viernes después de que un incendio próximo a la infraestructura obligara a interrumpir el paso de trenes entre Niebla y San Juan del Puerto. La incidencia llega pocas horas después de que la línea recuperara gradualmente la normalidad tras una avería registrada durante la mañana debido a un nido de cigüeñas, informa Adif.
La circulación entre Niebla y San Juan del Puerto queda por el momento suspendida desde alrededor de las 15.30 horas por un incendio cercano a la infraestructura ferroviaria. La incidencia afecta a los trenes de Larga Distancia y Media Distancia programados para circular entre Huelva y Sevilla en esa franja horaria.
Incendio junto a la infraestructura
Según la información facilitada por Adif, el fuego se localiza en las proximidades de la infraestructura ferroviaria y responde a causas ajenas a la explotación ferroviaria. Desde Infoca precisan que se trata de un incendio entre terreno agrícola y de pastos situado en el término municipal de Niebla.
Aunque el fuego se encuentra dentro de la zona de influencia de la infraestructura ferroviaria y alejado de las vías, la circulación de trenes se ha detenido para facilitar la actuación de los equipos de extinción. Hasta la zona se han desplazado siete bomberos forestales y un camión autobomba.
Segunda incidencia del día
La interrupción se produce después de que la línea Huelva-Sevilla permaneciera cortada desde primera hora de este viernes por una falta de tensión en la catenaria entre Huelva y Benacazón. Durante esa primera incidencia, Renfe habilita un plan alternativo de transporte por carretera para garantizar la movilidad entre ambas provincias.
Poco antes de las 14.30 horas, la avería queda resuelta y la circulación comienza a recuperar gradualmente la normalidad, aunque horas después un nuevo incidente obliga de nuevo a interrumpir el servicio.
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