La industria en Sevilla pide "más de todo" para aumentar su peso en la economía y generar empleo: infraestructuras, red eléctrica y ayudas para crecer

Vincular la sostenibilidad a la innovación, diversificar las empresas para hacer frente a las crisis y estabilidad para crecer más. Esto es lo que han transmitido altos cargos de grandes industrias con implantación en Sevilla como Persán, Cox y Airbus en una ponencia este viernes enmarcada en el ciclo #ElCorreoPregunta organizado por Prensa Ibérica. El sector secundario supone unos 10.000 millones de euros de facturación y aporta cerca de un 20% al PIB de la provincia. En cambio, coinciden en que aún falta mucho por mejorar para que alcanzar un crecimiento sostenido: "Hace falta más de todo". Sobre todo más infraestructras. "No solamente logísticas, sino también hidráulicas y de red eléctrica, que todavía falta bastante por generar", resaltaba la directora de Sostenibilidad de Persán como apuesta para alcanzar una "economía estable" en el marco de estas compañías.

La sede de la Cámara de Comercio ha acogido en la mañana de este viernes el foro 'Sevilla es industria', organizado por El Correo de Andalucía y Prensa Ibérica dentro del ciclo #ElCorreoPregunta. El evento ha contado con el patrocinio de Grupo COX, el Ayuntamiento de La Rinconada, Coca-Cola Europacific Partners y el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla (COGITISE). En el encuentro, se han abordado cuestiones vinculadas a la planificación energética, la transformación industrial y los desafíos que afronta el sector en un contexto marcado por la transición energética, la innovación y la necesidad de reforzar la competitividad.

Combinar sostenibilidad e innovación

La ponencia bajo el título "Quién es quién en la Industria Sevillana", ha contado con la participación de Cristina González, directora de Sostenibilidad de Persán. La compañía está especializada en la fabricación y distribución de productos para el cuidado del hogar y la higiene. Ha reivindicado la necesidad de visibilizar el sector para acercarlo a la sociedad ante el empleo estable que genera, mientras aprovechaba para poner el foco en la sostenibilidad. "Forma parte del ADN de cualquier industria", detallaba. Además, ha querido ir más allá proponiendo una unión con la innovación. "Combinándolas consigues decrementos de costes productividad, eficiencia y optimización para poder tener una empresa sostenible en el futuro", subrayaba este cargo de Persán.

Cristina González, directora de Sostenibilidad de Persán, y Alejandro García, director de risgos de COX. / Patricia Quin

Más compañías "grandes" como Cox o Airbus. "Hay que ayudar al crecimiento de la industria", destacaba el director de riesgos de Cox, Alejandro García. La compañía desarrolla, construye y opera infraestructuras para la desalación, el tratamiento y la reutilización del agua, así como proyectos de generación de energía renovable. Durante el encuentro en la sede de la Cámara de Comercio, ha sostenido que necesitan empresas que "vayan creciendo y superen los millones de facturación" para permitir una expansión completa de la industria sevillana. Según ha destacado García, el crecimiento pasa por generar estabilidad mediante un entorno colaborativo, también en el ámbito fiscal.

La diversificación como vía de escape a la crisis

La segunda apuesta que ha deslizado este cargo de Cox es la diversificación. "En un momento crítico como este por el panorama internacional, las empresas deben hacer análisis y plantear planes de riesgo y entre ellos está la diversificación de mercado, clientes y cadena de suministro", apuntaba. Unas soluciones que también llegan a las fuentes de energía con alternativas como las renovables. "Nosotros tenemos una planta desaladora en Marruecos, lo que estamos haciendo para estabilizar y reducir el coste energético es construir un parque eólico", ha expresado el director de riesgos de Cox.

Rafael Botello, director de la planta de Tablada de Airbus España. / Patricia Quin

"Hace falta más de todo", ha resumido el director de la planta de Tablada de Airbus, Rafael Botello. "Es necesario que haya compromisos locales y contar con todo el tejido industrial que hay alrededor para eventualmente actuar como un factor multiplicador", ha sostenido. La cabeza visible de esta planta dedicada al sector aeroespacial ha pedido una apuesta por más inversión, estructura y solidez en el entorno, así como el desarrollo de las capacidades del estudiantado porque también los retos pasan por la retención del talento. "Es justamente lo que necesitamos", destacaba este cargo de Airbus citando como ejemplo el convenio que tienen con la Escuela Javier Imbroda o la Consejería de Educación para becas formativas con alumnos.