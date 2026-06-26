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La 'muralla invisible' de la Macarena: el curioso hallazgo de Rancio en Sevilla

Julio Muñoz Gijón muestra una señal casi imperceptible de esta muralla, oculta a plena vista en uno de los puntos más transitados de la ciudad

VÍDEO | El detalle oculto de la Macarena que revela dónde estuvo la antigua muralla

VÍDEO | El detalle oculto de la Macarena que revela dónde estuvo la antigua muralla

Julio Muñoz Gijón @Rancio

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Julio Muñoz Gijón @Rancio

Julio Muñoz Gijón @Rancio

Sevilla

Rancio ha vuelto a hacer de las suyas en la turra de los viernes con uno de esos hallazgos sevillanos que parecen diseñados para que uno pase por delante mil veces sin enterarse de nada. Esta vez, ha ido hasta la Macarena para hablar de una 'muralla invisible', una de esas cosas que no se ven, pero que, cuando alguien te las cuenta, ya no puedes dejar de mirar como si acabaras de descubrir un pasadizo secreto de la Sevilla antigua entre dos pasos de peatón y una bulla de turistas.

La curiosidad está en que esa muralla no aparece a simple vista, sino en pequeños detalles del entorno que pasan desapercibidos para la mayoría de quienes transitan por la zona. Rancio lo explica a través del cambio en el pavimento y de algunas señales conservadas en el entorno, elementos que permiten reconstruir el antiguo trazado de la muralla sin revelar exactamente dónde se encuentra. En el vídeo está la respuesta.

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