Las obras de la línea 3 del metro de Sevilla dan un paso más: terminados los túneles de la Ronda Urbana Norte y repuestos los servicios afectados

Los trabajos de la línea 3 del metro de Sevilla avanzan entre Pino Montano y la Macarena y van cumpliendo hitos. En el tramo entre Los Mares y San Lázaro, la Consejería de Fomento ha anunciado que esta semana ha completado la reposición de las redes de saneamiento, abastecimiento, electricidad y telecomunicaciones afectadas por las obras. Esto se ha podido hacer porque se han terminado ya los cruces de los servicios afectados previstos en el entorno de la Plaza Franquicia.

Las obras han consistido en la construcción de varios túneles de servicio bajo la Ronda Urbana Norte para alojar las distintas conducciones urbanas. Para ello se ha empleado la técnica de hinca de tuberías, un procedimiento constructivo que permite ejecutar pasos subterráneos sin necesidad de abrir zanjas a lo largo de su recorrido. Fomento destaca que la técnica empleada ha supuesto una afección mínima al tráfico de la Ronda Urbana Norte.

Reposición de servicios afectados bajo la Ronda Urbana Norte por las obras de la línea 3 del metro de Sevilla / Consejería de Fomento

Las obras del metro de Sevilla en la Ronda Urbana Norte recuperan los servicios afectados

Con el sistema utilizado, las tuberías se introducen desde un punto de origen y avanzan a través del terreno hasta alcanzar su destino, evitando la ocupación de la calzada y las consiguientes restricciones al tráfico en la SE-30. Entre las actuaciones ejecutadas destaca la correspondiente al colector de saneamiento, para la que se han empleado tuberías de hormigón armado de dos metros de diámetro interior, especialmente diseñadas para soportar los esfuerzos asociados al proceso de hincado.

Por su parte, las conducciones de electricidad, telecomunicaciones y abastecimiento se han resuelto mediante perforaciones ejecutadas con tuberías de acero que actuarán como protección exterior y alojamiento de las canalizaciones definitivas de los distintos servicios.

Para la ejecución de estos trabajos ha sido necesaria la construcción de un pozo de ataque situado en la confluencia de las calles Parque de Grazalema y Parque de Sierra Nevada. Esta infraestructura temporal, consistente en una excavación reforzada mediante muros de hormigón, ha servido como plataforma de trabajo para la instalación de las tuberías, que atraviesan la Ronda Urbana Norte y discurren sobre la losa superior del futuro túnel de la línea 3 norte hasta alcanzar la Plaza Franquicia, donde vuelven a conectarse con las redes existentes.

La línea 3 norte del Metro de Sevilla constituye una de las principales inversiones en movilidad sostenible actualmente en ejecución en Andalucía. Con una inversión global prevista de 1.366 millones de euros, la infraestructura cuenta con financiación autonómica y estatal y ha sido declarada operación de importancia estratégica dentro del programa Feder 2021-2027. Conectará Pino Montano con el Prado de San Sebastián a través de un trazado de 7,5 kilómetros y 12 estaciones. Esta infraestructura permitirá mejorar la conexión de los barrios del norte de la ciudad con el centro y reforzar la red de transporte público metropolitano, contribuyendo a impulsar una movilidad más sostenible, eficiente y accesible en Sevilla.