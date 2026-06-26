El pequeño pueblo de Sevilla con mil habitantes que celebra este fin de semana su Feria de San Pedro con autos locos, cucaña acuática y conciertos: programación, horarios y ubicación

El calendario de ferias y fiestas de la provincia de Sevilla continúa su curso durante la época estival con la celebración durante este fin de semana de la Feria de San Pedro de Coripe, que llenará la localidad hispalense de conciertos, actividades infantiles, autos locos, cucaña acuática y el tradicional toro de fuegos.

Una cita en la que vecinos y visitantes disfrutarán desde este jueves hasta el próximo lunes 29 de junio de varios días de convivencia, música y ambiente festivo en una de las citas más esperadas del calendario local, que tendrá en la Caseta Municipal su principal enclave.

Cena para mayores, Alba Molina y Dj Toxu en la Caseta Municipal de Coripe

Y para celebrar una de sus fechas clave, el municipio de Coripe ha puesto en marcha un amplio programa de actividades para todas las edades que arranca este jueves a las 21.00 horas con la tradicional cena para la tercera edad, para la que será necesaria una reserva previa en el Ayuntamiento.

Tras esto, se llevará a cabo a las 22.00 horas la actuación del grupo Alba Molina & Gema Bernal, a lo que seguirá a las 00.30 horas la actuación de Dj Toxu.

Flamenco, actividades infantiles y música en directo en Sevilla

Las actividades continuarán este viernes con el grupo Nikelao Flamenco a las 16.30 horas. Por su parte, los más pequeños podrán disfrutar de toda clase de actividades infantiles en el recinto ferial desde las 17.00 a las 20.00 horas.

A las 20.00 horas se realizará en el recinto ferial la carrera de autos locos, mientras que a las 23.15 horas se llevará a cabo en la Caseta Municipal la actuación del grupo Conver Band Perversiones.

Toro de fuegos y conciertos durante la madrugada

Tras esto, llegará uno de los momentos más esperados y emblemáticos de estas fiestas, el tradicional toro de fuegos, que se llevará a cabo a las 00.00 horas en el entorno de la Caseta Municipal.

Durante esta actividad, un vecino recorrerá las calles portando una estructura con forma de toro y decorada con elementos pirotécnicos para simular embestir a los vecinos.

Será a las 00.30 horas cuando los conciertos continuarán en la caseta con el grupo Conver Band Perversiones, así como el grupo Sones Nuevos a las 1.15 horas y Galvindj & Day Gil a las 2.45 horas.

La programación de la feria de Coripe para el sábado

Durante la jornada del sábado, por su parte, se celebrará a las 16.00 horas la actuación del grupo El Callejón, a lo que seguirá a las 17.45 horas el concurso e sevillanas.

Tras esto, se llevarán a cabo distintas actividades infantiles en el recinto ferial desde las 17.00 a las 20.00 horas, así como la actuación del grupo The Cazerolos en la Caseta Municipal a las 18.30 horas.

A las 23.00 horas se producirá la actuación de Estela Amaya & David Suárez, a las 00.00 horas la de la Orquesta Magia y, a las 1.00 horas, el tradicional toro de fuegos en el entorno del recinto ferial.

Las actuaciones continuarán con la orquesta Magia a las 1.30 horas, así como la sesión de dj Manu a las 4.00 horas.

Cucaña acuática, fuegos artificiales y cierre de la feria de Coripe

El programa de la feria se retomará el domingo a las 16.00 horas con el grupo Rumbas y Sevillanas Salea, mientras que a las 18.00 horas se llevará a cabo la cucaña acuática en la piscina municipal, para lo que habrá que inscribirse antes de la actividad.

A las 19.00 horas se celebrará la actuación del grupo Toneleros en la Caseta Municipal, mientras que el tradicional espectáculo de fuegos artificiales que servirá de cierre a las fiestas se producirá a las 00.00 horas.

La programación continuará a las 00.30 horas con la actuación del grupo Los Bomberay Flamen-Pop y a las 2.00 horas con la sesión del dj Antonio Ortizz.

El último día de feria, el lunes, día de San Pedro, patrón de Coripe, se celebrará a las 20.00 horas en la parroquia de San Pedro Apóstol la misa en honor a San Pedro y la procesión gloriosa por las calles plaza San Pedro, Doctor Mije, Duque, Las Onzas y Plaza San Pedro, un recorrido que realizará acompañado por la Agrupación Musical de Coripe.