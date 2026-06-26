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La playa fluvial más famosa de Sevilla cierra cuatro días en junio y julio: cuándo no podrás bañarte

El Ayuntamiento ha anunciado cierres puntuales por tareas de mantenimiento en este popular rincón de baño rodeado de naturaleza

Playa fluvial de San Nicolás del Puerto.

Playa fluvial de San Nicolás del Puerto. / El Correo

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Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

La playa fluvial de San Nicolás del Puerto, uno de los rincones veraniegos más visitados de la provincia de Sevilla durante el verano, tendrá varios días de cierre al baño por labores de limpieza. Según el aviso difundido por el Ayuntamiento, las actuaciones se realizarán durante los meses de junio y julio con el objetivo de mantener en buen estado este entorno natural.

En concreto, los días señalados como jornadas de limpieza, y por tanto sin servicio de baño, serán el 29 y 30 de junio, el 13 de julio y el 27 de julio. Desde el Consistorio agradecen la comprensión de vecinos y visitantes y recuerdan que estas tareas forman parte del cuidado del espacio para que cada visita sea “segura, agradable y refrescante”.

Un rincón natural para combatir el calor

La conocida playa artificial de San Nicolás del Puerto se ha convertido en una alternativa muy buscada para quienes quieren darse un baño sin salir de la provincia. Situada a los pies de Sierra Morena, sus aguas proceden del río Galindón y forman una estampa que, en pleno verano, recuerda a una pequeña cala interior rodeada de vegetación.

Este enclave, situado a unos 90 kilómetros de Sevilla capital, cuenta con una larga tradición como zona de baño. La playa fluvial fue creada en 1974 aprovechando el paso del Galindón mediante una pequeña presa, y desde entonces se ha consolidado como uno de los destinos estivales más populares del norte de la provincia.

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Un destino con mucho tirón en verano

Con unos 350 metros de longitud, zonas de sombra, bares y chiringuitos próximos, además del característico Puente de Piedra sobre el río Galindón, la playa de San Nicolás del Puerto es uno de esos planes que muchos sevillanos marcan en el calendario cuando aprieta el calor. Eso sí, quienes tengan previsto acercarse este verano deberán tener en cuenta las fechas de limpieza para evitar desplazamientos en días en los que no estará permitido el baño.

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