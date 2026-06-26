Un pueblo de Sevilla monta una deslizadera acuática gigante de 100 metros para dar la bienvenida al verano
La cita será este sábado 27 de junio, de 19.00 a 22.00 horas, con hinchable infantil y actividades refrescantes para toda la familia
El Pedroso, municipio sevillano de la Sierra Norte, se prepara para recibir el verano de la forma más refrescante. Celebrará este sábado 27 de junio su Noche de San Juan 2026 con una propuesta pensada para combatir el calor y disfrutar en familia: una deslizadera acuática gigante de 100 metros que se convertirá en la gran protagonista de la tarde.
La cita tendrá lugar en la Plaza de Andalucía y comenzará finalmente a las 19.00 horas, tras el cambio de horario anunciado por el Ayuntamiento. Desde esa hora, vecinos y visitantes podrán participar en una jornada marcada por el agua, el ambiente festivo y las ganas de dar la bienvenida al verano en plena Sierra Morena sevillana.
Una tarde de agua y diversión para toda la familia
Además de la gran deslizadera acuática, la programación contará con un hinchable acuático infantil, pensado para que los más pequeños también puedan refrescarse y disfrutar de una tarde de juegos en un entorno seguro y festivo.
Desde el Ayuntamiento se anima a los asistentes a acudir con bañador, toalla, flotador y, sobre todo, muchas ganas de pasarlo bien. La actividad busca convertir la tarde del sábado en una celebración veraniega para todas las edades, en una de esas propuestas que hacen pueblo y llenan de vida las plazas durante los meses de calor.
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