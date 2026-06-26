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SANIDAD PÚBLICA

El SAS activa el cambio del mapa sanitario de Sevilla: más de 60.000 vecinos de la zona de Utrera dependerán del Virgen del Rocío

La Junta asegura que durante estos cinco años de provisionalidad, la organización sanitaria "no ha reflejado la realidad", ya que las derivaciones han seguido realizándose "mayoritariamente" al Virgen del Rocío

Atención a un paciente en el servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital de Valme.

Atención a un paciente en el servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital de Valme. / El Correo

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Rocío Soler Coll

Rocío Soler Coll

El Hospital de Alta Resolución (HAR) de Utrera está cada vez más cerca de volver a tener como hospital de referencia al Virgen del Rocío. Lo que hace unos meses se anunció como un compromiso de la Junta de Andalucía con los vecinos del municipio sevillano ya es un proyecto oficial en camino de convertirse en una orden. Así, la Consejería de Sanidad volverá a modificar el mapa sanitario para que el HAR de Utrera deje de estar vinculado al Hospital Universitario Virgen de Valme y pase a depender del Hospital Virgen del Rocío.

Hasta 2021, el hospital de Utrera pertenecía a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir y su hospital de referencia era el Virgen del Rocío. En la práctica, cuando un paciente necesitaba atención especializada o un procedimiento que excedía la cartera de servicios del HAR, era derivado al hospital sevillano para ser atendido allí. Desde entonces, la Junta sostiene que más del 80% de la demanda asistencial de los pacientes de Utrera se resuelve en el propio HAR, y solo los casos de mayor complejidad requieren ser derivados.

En 2021 desapareció la agencia y todos sus hospitales se integraron en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Entonces se estableció, con carácter provisional, que el HAR de Utrera pasara a depender del Virgen de Valme hasta la aprobación de un nuevo mapa sanitario.

Actualmente, el HAR de Utrera atiende a pacientes de Utrera, Los Molares, Trajano, El Palmar de Troya y El Coronil. La Junta asegura que durante estos cinco años de provisionalidad, la organización sanitaria "no ha reflejado la realidad", ya que las derivaciones han seguido realizándose "mayoritariamente" al Virgen del Rocío. De hecho, durante estos años parte de la ciudadanía de Utrera pisó las calles en más de una ocasión para defender la sanidad pública y reclamar que su hospital recuperara como centro de referencia al Virgen del Rocío.

Según la Junta entre 2019 y 2024 se produjo un aumento del 51,9% de los traslados al Virgen del Rocío, que concentra la mayoría de las derivaciones en especialidades de mayor complejidad como Neurología, Hematología o Reumatología

De acuerdo con los datos de la Junta, el análisis comparativo entre 2019 y 2024 refleja un incremento global del 16,7% en las derivaciones. Además, se ha producido un aumento del 51,9% de los traslados al Virgen del Rocío, que concentra la mayoría de las derivaciones en especialidades de mayor complejidad como Neurología, Hematología o Reumatología. Asimismo, el Ejecutivo andaluz destaca la persistencia del flujo asistencial histórico hacia el Virgen del Rocío para patologías no incluidas en la cartera de servicios del HAR.

Por ello, la Consejería señala que "existe una desalineación entre adscripción orgánica y práctica asistencial real". Según el departamento que dirige Antonio Sanz, esta situación ha provocado "duplicidades organizativas, ineficiencias en coordinación hospitalaria, mayor complejidad en los circuitos de derivación e incertidumbre en la población".

Los objetivos de la Junta

Según la Consejería, el cambio de adscripción persigue cinco objetivos principales. El primero consiste en "adecuar la estructura hospitalaria a los flujos reales de derivación asistencial", es decir, que la organización sanitaria refleje lo que ya ocurre en la práctica. También busca mejorar la coordinación entre hospitales y simplificar la gestión de los pacientes. En tercer lugar, pretende reorganizar el mapa sanitario para que cada hospital tenga asignada el área que realmente atiende. Además, quiere facilitar el acceso de los pacientes a tratamientos y especialidades de mayor complejidad y, por último, dejar atrás la situación provisional y "dotar de estabilidad jurídica a la adscripción hospitalaria tras la integración en el SAS".

Con este objetivo y en aras de una "mejora en la oferta asistencial a la ciudadanía" de la Zona Básica de Salud de Utrera, la Junta plantea integrar el HAR de Utrera en el Área Hospitalaria Virgen del Rocío, actualizando así el mapa de la atención especializada en las áreas hospitalarias Virgen del Rocío y Virgen de Valme.

"El Virgen del Rocío ya está saturado"

Cuando la Junta anunció este cambio del mapa sanitario en noviembre del pasado año, los sindicatos cuestionaron la medida desde el primer momento. Desde entonces, organizaciones como Satse, mayoritario entre la Enfermería, mantienen su rechazo a la modificación de la adscripción del HAR de Utrera. La delegada en Sevilla, Reyes Zabala, sostiene que el cambio puede traer complicaciones para las derivaciones de los pacientes y para los propiosn prfesionales. "Los pueblos están creciendo mucho en población, el centro está bien adscrito al Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla", afirma en declaraciones a El Correo de Andalucía.

Según la sindicalista, no se trata únicamente de un cambio administrativo. Zabala defiende que "el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla también necesita al HAR de Utrera" y advierte de que esta modificación "solo favorecerá más la saturación que ya tiene el Virgen del Rocío". "Este hospital no solo atiende a Sevilla. Por ejemplo, la Unidad de Grandes Quemados da cobertura a buena parte de Andalucía occidental e incluso supera el ámbito autonómico al recibir pacientes de parte de Extremadura. El Virgen del Rocío ya está saturado; esto lo saturará todavía más", argumenta Zabala, quien insiste en que "no entiende la decisión".

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Por su parte, el presidente de Sanidad de UGT Andalucía, Antonio Macias, subraya que este procedimiento llega en pleno concurso de traslados, por lo que, ponen en duda que esta medida favorezca a los profesionales del SAS.

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