Sevilla baila al ritmo de la bachata: Romeo Santos y Prince Royce dan el pistoletazo de salida de su gira en España

La bachata ha vivido en Sevilla una de esas noches que no necesitan exageraciones. Romeo Santos y Prince Royce han elegido la Plaza de España como punto de partida de su gira española con Más Tarde Que Nunca, convirtiendo el emblemático recinto en un espacio donde el romanticismo, la nostalgia y el ritmo latino se han dado la mano durante más de dos horas de espectáculo.

La cita, enmarcada en Icónica Santalucía Sevilla Fest, ha vuelto a demostrar el enorme poder de convocatoria de la Plaza de España, transformada una vez más en escenario de una de las grandes noches musicales del verano.

Emotivo, romántico y explosivo: Sevilla se rinde a la bachata

Desde horas antes del concierto, el ambiente ya anunciaba una velada especial. Parejas, grupos de amigos, camisetas del tour y banderas de distintos países latinoamericanos llenaban el recinto con la ilusión propia de quien sabe que va a vivir un concierto difícil de olvidar.

A las 22:00 horas, la aparición conjunta de Romeo Santos y Prince Royce desató la ovación de miles de asistentes. Sin artificios innecesarios, ambos artistas demostraron desde el primer instante la complicidad que existe entre ellos y la fuerza de un repertorio que ha marcado a varias generaciones.

El arranque con Más Tarde Que Nunca sirvió como declaración de intenciones. Lejos de competir, Romeo Santos y Prince Royce demostraron que la bachata sigue evolucionando sin perder su esencia romántica.

La conexión con el público fue inmediata. No hacían falta presentaciones: las canciones ya pertenecían a quienes llenaban la Plaza de España.

Un recorrido por los grandes himnos de la bachata

Tras el tema inicial llegó La Diabla, momento en el que Romeo Santos saludó al público con un divertido "¿Dónde están mis diablas esta noche?", mientras Prince Royce respondía entre risas: "Con tantas chicas hermosas esta noche.".

El concierto continuó con Recházame, que puso a bailar a todo el recinto, seguido de Celos, Eres Mía y Te Robaré, donde los artistas animaron al público a levantar las manos mientras miles de voces acompañaban cada estrofa.

No faltaron clásicos como Cancioncitas de Amor y Stand By Me, con un emocionado "¡Sevilla, así se siente!" que provocó una de las primeras grandes ovaciones de la noche.

Uno de los momentos más emocionantes llegó con Darte un Beso, cuando toda la Plaza de España saltó al unísono, seguida de Incondicional, Imitadora, La Carretera y Llévame Contigo.

Romeo Santos volvió a interactuar con el público preguntando: "¿Dónde están las mujeres de Sevilla esta noche?", antes de interpretar La Amare y Necio, donde confesó: "Anoche soñé contigo, mi amor", dando paso a uno de los bloques más íntimos del concierto.

Un espectáculo pensado al detalle

Durante uno de los cambios de vestuario, las pantallas proyectaron imágenes de distintos barrios de América Latina mientras el cuerpo de baile tomaba protagonismo sobre el escenario.

Con un decorado inspirado en un vagón de tren y un guiño especial a Sevilla, los artistas retomaron el concierto al grito de "¡Sevilla, que se escuche!", haciendo que miles de manos se alzaran para cantar Jezabel. Poco después llegó uno de los momentos más divertidos de la noche cuando Romeo preguntó al público:"¿Quiénes son más infieles, los hombres o las mujeres?”. La respuesta fue tan unánime como inesperada: “¡Los dos!"

El ritmo cambió con temas más urbanos como Sensualidad, Ella Quiere Beber, Ven Conmigo, Clavo y Khe, haciendo saltar a todo el público.

En Noche de Sexo, Romeo Santos y Prince Royce jugaron con la eterna rivalidad entre hombres y mujeres, mientras miles de teléfonos móviles iluminaban el recinto.

Otro de los momentos más especiales llegó cuando uno de los fans subió al escenario para interpretar junto a los artistas Bebo, desatando la emoción del público.

Un brindis por los latinos y por Sevilla

Uno de los instantes más emotivos de la noche llegó cuando ambos artistas alzaron una botella traída desde República Dominicana para brindar. Brindaron por sus seguidores, por la República Dominicana y por países como Colombia, Perú, Venezuela, El Salvador, México, Panamá y Argentina, antes de dedicar un brindis muy especial a España.

Tras ese momento comenzó a sonar La Última Carta, seguida de Promise, donde Romeo Santos dedicó unas palabras a la ciudad: "Por siempre te amaré, Sevilla." El repertorio continuó con Déjà Vu, Loco, Corazón Sin Cara y Dile al Amor. Fue precisamente antes de interpretar esta última cuando Prince Royce confesó uno de los momentos más personales del concierto: "Esta canción me lleva a cuando empecé a escuchar bachata con Romeo. Me emocioné y canté sus canciones. Para mí es un honor compartir escenario contigo."

Un final para el recuerdo

La recta final estuvo marcada por Estocolmo y Propuesta Indecente, dos de los grandes himnos de Romeo Santos, donde el deseo, la tensión y el juego narrativo volvieron a conquistar al público. Después llegaron Darte un Beso, Propuesta y Lokita por mí, convirtiendo la Plaza de España en un inmenso coro.

El cierre fue una celebración compartida, con miles de voces coreando cada estrofa y despidiendo la noche con la sensación de haber vivido mucho más que un concierto. Una experiencia que quedará en la memoria de todos los asistentes.

Sevilla, punto de partida de una gira histórica

El concierto ha confirmado que la unión entre Romeo Santos y Prince Royce trasciende la colaboración puntual. Ambos representan dos etapas diferentes de la bachata, pero hablan el mismo lenguaje: el de las emociones.

Que Sevilla haya sido la ciudad elegida para abrir la gira española añade un valor simbólico a una noche que ya forma parte de la historia reciente del Icónica Santalucía Sevilla Fest.

Cuando las luces se apagaron definitivamente, quedó la sensación de haber asistido a mucho más que un concierto. Sevilla fue testigo del inicio de una gira histórica y de una noche que volvió a demostrar que la bachata sigue siendo un lenguaje universal capaz de emocionar, unir generaciones y convertir cada canción en un recuerdo imborrable.