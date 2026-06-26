Marina Casanova

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Vídeo | Hecmi, venezolana en Sevilla: "Llamé a una vecina para saber cómo están las cosas y dijo que mi edificio se cayó"

Mucha incertidumbre. Esto es lo que sienten los venezolanos que siguen desde Sevilla la última hora desde que se produjo el terrible terremoto en el país. Algunos tienen familiares y amigos en La Guaira, una de las zonas más devastadas: "El edificio donde viví se cayó". Otros respiran más aliviados porque sus familias viven en otras partes menos azotadas por la tragedia, pero las comunicaciones con el país no son buenas: "Anoche solo les dio tiempo de comunicarnos que estaban bien antes de quedarse sin luz". Las horas pasan y para algunos se hacen eternas esperando recibir nuevas noticias de sus seres queridos. Más información