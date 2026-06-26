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Vídeo | Hecmi, venezolana en Sevilla: "Llamé a una vecina para saber cómo están las cosas y dijo que mi edificio se cayó"

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Marina Casanova

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Marina Casanova

Sevilla
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Mucha incertidumbre. Esto es lo que sienten los venezolanos que siguen desde Sevilla la última hora desde que se produjo el terrible terremoto en el país. Algunos tienen familiares y amigos en La Guaira, una de las zonas más devastadas: "El edificio donde viví se cayó". Otros respiran más aliviados porque sus familias viven en otras partes menos azotadas por la tragedia, pero las comunicaciones con el país no son buenas: "Anoche solo les dio tiempo de comunicarnos que estaban bien antes de quedarse sin luz". Las horas pasan y para algunos se hacen eternas esperando recibir nuevas noticias de sus seres queridos. Más información

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