La Vuelta Ciclista a España volverá a Sevilla con final en la Maestranza: todos los detalles de la Etapa 17

La Vuelta Ciclista a España volverá a tener a Sevilla como protagonista en 2026. La ciudad acogerá el próximo 9 de septiembre la llegada de la etapa 17, una jornada de 189 kilómetros que partirá desde Dos Hermanas y concluirá en el Paseo de Colón, a la altura de la plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería.

El regreso de La Vuelta a Sevilla se produce después del memorable sprint final vivido en 2024, cuando la prueba recuperó su llegada a la ciudad tras 14 años de ausencia. En esta ocasión, Sevilla volverá a convertirse en escaparate internacional del ciclismo y del deporte, con una etapa llamada a tener peso en el tramo decisivo de la carrera, ya que solo quedarán cuatro jornadas para el final de la competición.

La Vuelta de 2026: 21 etapas y 3.275 kilómetros

La 81ª edición de La Vuelta Ciclista a España se celebrará entre el 22 de agosto y el 13 de septiembre de 2026. La carrera saldrá desde Mónaco y finalizará en Granada, con un recorrido total de 3.275 kilómetros repartidos en 21 etapas.

La prueba está considerada uno de los grandes acontecimientos deportivos del país y reúne cada año a los mejores ciclistas del pelotón mundial. Además de su dimensión deportiva, La Vuelta supone un importante escaparate turístico y de promoción para las ciudades que forman parte del recorrido, con seguimiento en cerca de doscientos países y una audiencia global que roza los 400 millones de personas.

Como referencia del impacto de la carrera, la edición de 2025 fue seguida en 190 países a través de 20 emisoras en directo de los cinco continentes. En España, la audiencia media en La 1 fue de 1.089.000 espectadores, con un 12,3% de cuota de pantalla. Además, se acreditaron 1.274 periodistas y 654 medios de todo el mundo, entre radios, televisiones, fotógrafos, prensa escrita y personal de RTVE.

La organización de La Vuelta también genera un impacto económico estimado de 6,7 millones de euros durante las tres semanas de competición. Sevilla se beneficiará así de la llegada de la etapa 17 y de las actividades vinculadas a la caravana de patrocinadores.

La etapa 17: salida en Dos Hermanas y final junto a la Maestranza

La etapa sevillana tendrá un recorrido de 189 kilómetros entre Dos Hermanas y Sevilla, con una llegada diseñada para mostrar algunos de los espacios más reconocibles de la ciudad. En el tramo urbano, el pelotón recorrerá casi 11 kilómetros por Sevilla capital antes de afrontar la recta final hacia la meta.

Etapa 17 de la Vuelta Ciclista a España / La Vuelta

La carrera entrará en Sevilla desde La Rinconada, por calle Mediana y Galnares, para continuar por la avenida de las Matemáticas, la avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril, calle Torneo, el puente del Cristo de la Expiración, la Ronda de Triana, calle López de Gomara, Virgen de Luján, el puente de las Cigarreras, la glorieta de los Marineros, el Paseo de las Delicias y el Paseo de Cristóbal Colón.

La meta estará situada de nuevo junto a la plaza de toros de la Real Maestranza, en el Paseo de Colón, en un entorno que permitirá proyectar al exterior imágenes del río Guadalquivir, Triana, la Torre del Oro y uno de los enclaves patrimoniales más reconocibles de Sevilla

Presentación de la Etapa 17 de la Vuelta Ciclista a España en Sevilla / Ayuntamiento de Sevilla

Desde el Ayuntamiento se trabaja para que la presencia de La Vuelta no se limite al día de la etapa. La intención es que Sevilla empiece a vivir la carrera desde el mes de junio, con la señalización del recorrido, la instalación de banderolas con la imagen oficial de La Vuelta en los tramos finales y la programación de actividades con clubes deportivos, asociaciones ciclistas y centros educativos.

Con esta llegada, Sevilla reforzará su papel como sede de grandes eventos deportivos internacionales y volverá a situarse en el centro de una competición seguida en todo el mundo. La ciudad aspira a convertir la etapa del 9 de septiembre en una jornada de alto impacto deportivo, turístico y promocional, con un nuevo sprint final junto a la Maestranza como gran imagen de La Vuelta 2026.