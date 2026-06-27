Áreas de autocaravanas, albergues y hostales: 30 millones de inversión en tres años para ampliar las plazas turísticas en hasta 60 municipios de Sevilla

Cañada Rosal tiene en marcha obras para habilitar una zona de apartamentos turísticos, Las Cabezas de San Juan está finalizando su albergue, El Castillo de las Guardas está convirtiendo su antiguo matadero en alojamientos para visitantes, El Pedroso está completando su nuevo camping. Son algunos de los 21 municipios que han puesto en marcha proyectos este año para reducir el déficit de plazas de alojamiento en la provincia de Sevilla que dificulta las posibilidades de atraer turismo. Lo han hecho con el respaldo de una convocatoria de diez millones de euros habilitada por la Diputación Provincial. Ahora, se ha abierto un nuevo proceso con otros 20 millones de euros para los próximos dos años con los que se pretende habilitar plazas en otras 40 localidades, especialmente de menos de 5.000 habitantes.

"Al contrario de lo que ocurre en la capital, hay muchas localidades sin plazas para que los turistas se queden, hagan vida y compren en los comercios. Llegaban los visitantes y se tenían que ir a dormir a otros municipios más grandes. Eso es lo que queremos resolver, que estos municipios puedan aprovechar sus oportunidades como destino turístico", explica la diputada provincial del área de Concertación Marta Alonso Lappi, responsable del plan Más Sevilla Turístico que abre tres líneas de financiación de actuaciones para pequeños y medianos municipios de la provincia: áreas de autocaravanas, hostales y albergues públicos o desarrollo de proyectos de turismo activo. Para ejecutar estas medidas pueden recibir subvenciones directas por un importe máximo de 500.000 euros.

De la primera convocatoria hay proyectos en ejecución en una veintena de municipios de los cuales la mayoría, 14, tienen menos de 5.000 habitantes. Este era uno de los objetivos principales de la Diputación Provincial. Pero se quedaron otros cuarenta proyectos con una buena valoración técnica sin recursos suficientes. De ahí que la Diputación haya lanzado una segunda convocatoria con el doble de presupuestos y para dos años. "Nuestro objetivo es seguir adelante y consolidar esta línea de promoción de la actividad turística en la provincia", explica Marta Alonso.

A la espera del primer proyecto de autocaravanas

La Diputación confía en que en esta segunda convocatoria se presente algún proyecto para una de las líneas habilitadas dentro del plan Más Sevilla Turístico: la financiación de zonas de estacionamientos de autocaravanas. "Es una opción que puede ser positiva para muchos municipios, especialmente en zonas que están próximas a estaciones de metro. Por ejemplo para Mairena ha sido una opción que se ha estudiado en varias ocasiones", explica la diputada provincial también concejal delegada de Urbanismo y Vivienda de este municipio.

De momento, sin embargo, la mayor parte de los proyectos se han orientado a establecimientos turísticos más 'clásicos' como albergues y hostales. Eso sí con una característica imprescindible para formar parte de este programa. La titularidad de estos proyectos de alojamientos es pública, dependen de los ayuntamientos, y de ahí que obtengan financiación de la institución provincial. A partir de ahí pueden implantar modelos de gestión directa o indirecta a través de una concesión administrativa.

En su mayor parte los municipios han optado por aprovechar la línea de financiación de 500.000 euros como máximo para impulsar nuevos alojamientos como hoteles, hostales, casas rurales o albergues. Ha sido la opción elegida por 16 de las localidades mientras que otros seis municipios han optado por las instalaciones de turismo activo.