Cinco exposiciones gratuitas que no puedes perderte en Sevilla este fin de semana

Julio se acerca y el calor aprieta y refugiarse en los museos y las salas de exposiciones sevillanas se convierten en una fantástica forma de luchar contra las altas temperaturas para todo aquellos que no hayan podido escaparse en la playa o en una piscina. La ciudad oferta estos días un amplio abanico de exposiciones gratuitas para disfrutar de la cultura también en verano.

1.'El nuevo teatro de los Machado'

La Fundación Unicaja vuelve a mirar los hermanos Machado para presentar El nuevo teatro de los Machado, una muestra comisariada por Antonio Rodríguez Almodóvar por la publicación inédita de Las tardes de la Moncloa o las brujas de don Francisco. En la exposición se realiza un recorrido por distintos manuscritos de los hermanos, fotografías, libros, relatos históricos y comentarios de los hermanos y muestra los cambios en su obra.

En la Avenida de la Palmera 45, la entrada es gratuita y la exposición estará disponible de lunes a sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 y domingos y festivos de 10:00 a 14:00.

2.'Per Me Reges Regnant. Entre la memoria y el legado de la Virgen de los Reyes'

La Fundación Cajasol ofrece Per Me Reges Regnant, una exposición con motivo de la salida procesional de la Virgen de los Reyes, patrona de la Archidiócesis, el próximo 15 agosto. El objetivo es explorar valor simbólico, artístico y espiritual que esta advocación mariana ha tenido a lo largo de los siglos. Para conseguirlo, en la Sala Murillo se podrán conocer de cerca una selección de piezas y contenidos relacionadas con la talla y la advocación.

La muestra se podrá visitar del miércoles 24 de junio al sábado 29 de agosto, de lunes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 18: a 21:00 en Álvarez Quinteros 1.

3.'Te dormirás y soñarás con la canción de las flores'

La Real Fábrica de Artillería de Sevilla expone Te dormirás y soñarás con la canción de las flores, una muestra que reúne piezas de la artista Raquel Algaba. La exhibición, que realiza un viaje simbólico por la obra y el universo simbólico de la artista, con una fuerte vinculación a Sevilla, que incluye dibujos y cerámicas. En la muestra, Algaba propone una revisión contemporánea del mito de los comedores de loto y una reflexión sobre la sociedad actual.

La exposición podrá visitarse del 5 de mayo al 20 de septiembre en Eduardo Dato, 58 de lunes a sábados de 11:00 a 20:00, domingos y festivos de 11:00 a 14:00.

4.'¿Te suena África?'

El Museo de Artes y Costumbres Populares presenta ¿Te suena África?, una muestra organizada por la Asociación Cultura y Cooperación con África El Gulmu en la que se reúnen más de tres centenares de instrumentos africanos. Se trata de un espacio interactivo en el que los visitantes podrá tocar y oír algunos de los instrumentos que se presentan.

El museo, de entrada gratuita, está en la Plaza de América 3 y se puede visitar 9:00 a 21:00, domingos y festivos de 9:00 a 15:00.

5.'Julio González. Forjar el vacío'

Por primera vez en Sevilla, la Fundación Cajasol presenta una exposición del artista catalán Julio González. Julio González. Forjar el vacío reúne una selección de obras de uno de los grandes referentes del arte contemporáneo español e internacional del siglo XX. El objetivo es que el visitante se acerque tanto a la dimensión humana como artística del creador que utilizó el hierro y la soldadura para darle un papel protagonista al vacío.

La muestra se podrá visitar del martes 16 de junio al sábado 12 de septiembre, de lunes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 18: a 21:00 en Álvarez Quinteros 1.