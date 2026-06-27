Condenado a dos años de cárcel por agresión sexual un abuelo de Sevilla que besó a su nieta de 14 años: la menor se lo contó a su madre por Whatsapp

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a dos años de cárcel por agresión sexual a un abuelo que intentó besar en la boca a su nieta de 14 años mientras hablaban de las notas que había sacado en el colegio. La niña le contó a su madre lo ocurrido a través de Whatsapp: "No sé cómo contarte esto cara a cara". El varón llegó a referirle a los agentes que le detuvieron que dicho comportamiento "no era una agresión sexual".

Los suceso se produjo en Sevilla capital el 1 de enero de 2025. El relato de hechos probados de la sentencia, fechada el pasado 30 de abril, recoge que el varón se quedó a solas con su nieta en la casa en la que vivían ambos junto a la hija y madre de ellos. Esta se marchó a trabajar y "estando la menor sentada en el sofá, se inició una conversación entre ambos acerca de las calificaciones escolares de la niña en el colegio".

En un momento dado, el varón le pidió a la niña "un beso". Ella accedió pensando que se trataba de uno en la mejilla. "Cuando la pequeña se acercó a su abuelo para besarle, este procedió a agarrar la cara de la misma y le dio un beso en los labios, reaccionando aquella dándole un empujón", recoge la sentencia.

La niña se marchó a su habituación y el abuelo fue detrás de ella. "Al momento, apareció pidiéndole a su nieta que le perdonase, a la vez que se justificaba diciéndole que era muy guapa", recoge la sentencia.

"No sé cómo contarte esto cara a cara"

La madre de la niña regresó a su casa y esta no le contó lo ocurrido. Sin embargo, una vez estaba en la cama, recibió un mensaje de la menor: "No sé cómo decirte esto cara a cara, así que bueno... Antes, cuando tú no estabas, que yo estaba sola con el abuelo, hemos hablado de las notas y eso y me ha dicho que si le daba un beso. Le dije que sí pensando que era en la mejilla y me ha apretado la cara para darme un beso en la boca. Yo le he empujado para que se quite y me he ido a mi cuarto. Ha llamado a la puerta y me ha dicho: "Perdóname, pero es que eres muy guapa. Y me ha dicho que si le doy otro beso y le he dicho que no. El me ha dicho que me duchara y por eso te he esperado para ducharme".

La madre le dijo a la niña que durmiera con ella. Al día siguiente habló con sus hermanas y con el padre de la menor. Además, también pidió explicaciones a su padre, que no respondió. Decidió denunciar lo ocurrido. La Policía se personó en el domicilio y detuvo al abuelo, que le dijo a los agentes: "Darle un beso en la boca a mi nieta no es agresión sexual".

"Fue a pedirle perdón porque la quiere, no por el beso"

El relato de hechos probados recoge que el varón, de 66 años al momento de los hechos, comenzó a consumir cocaína a los 23 o 24 años, "habiendo pasado periodos de consumo muy excesivo y de carácter diario". También había abusado del alcohol, lo que el tribunal entiende que "merma considerablemente su capacidad cognitiva, hasta el punto de que, a la hora de llevar a cabo los hechos anteriormente narrados, pensaba que darle un beso en los labios a su nieta menor de edad era una mera muestra de cariño". Durante su testifical, el hombre aseveró que "fue a pedirle perdón porque la quiere, no por darle un beso en los labios", recoge la sentencia.

Valoradas todas las pruebas, la sala consideró acreditados los hechos. A las testificales de la niña, su madre y la policía, el varón respondió negando "cualquier participación en los hechos y si bien reconoce que le dio beso en la mejilla a su nieta, niega el contacto labio con labio, menos aún forzado, para, a continuación reconocer que es cierto que le dijo a Agueda que era muy guapa, que fue a pedirle perdón porque la quiere, que no recuerda haberle dicho a los policías que lo detuvieron que besar a su nieta en los labios no era delito, aunque cree que no lo dijo, y que no sabe ni recuerda por qué no se respondió a sus hijas cuando estas le recriminaron haber besado a la niña".

El tribunal impone dos años de cárcel al varón por un delito de como autor responsable de un delito de agresión sexual a menor de dieciséis años, concurriendo como circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal el error de prohibición vencible. La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de apelación ante el TSJA.