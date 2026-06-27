Sevilla afronta un nuevo verano de grandes obras: vallas y cortes de tráfico en más de 30 calles que estarán levantadas

Cuando llega el verano las calles de Sevilla se vacían a determinadas horas del día. Entre aquellos que se van a la playa, los que se refugian en el aire acondicionado o el ventilador de su casa, y los turistas que buscan destinos menos calurosos, muchas zonas de la capital pierden afluencia de peatones y coches y ganan terreno las obras. Vallas, obreros, zanjas, polvo o ruido. Ese es el panorama que empieza a tener protagonismo durante los meses de julio y agosto principalmente. El mapa de la ciudad de Sevilla tendrá durante los dos próximos meses, e incluso sumando las que comenzarán una vez pase el verano, en torno a una treintena de actuaciones repartidas principalmente en el Casco Antiguo, Triana y el sur.

Las que llevan más recorrido son las obras de la línea 3 del metro de Sevilla. Son también las más complejas y las que abarcan más kilómetros. Esos trabajos se están ejecutando desde el norte de Pino Montano hasta el Parlamento de Andalucía, en la Macarena. En todo este recorrido, que suma tres subtramos del tramo norte de esta futura línea, sigue en vigor la reestructuración del tráfico con cortes de carriles, vallas en los acerados, dificultades para acceder a negocios y viviendas, y recorridos de los autobuses de Tussam modificados. La próxima obra en comenzar será la que arranque en Muñoz León y avance por la Ronda Histórica hasta María Auxiliadora y Ronda de Capuchinos. Estas están licitándose y su plazo para arrancar será antes de que acabe 2026, pero no en verano.

Desde Plaza Nueva hasta el tranvibús: las obras del Casco Antiguo

El Casco Antiguo gana por goleada en cuanto a obras veraniegas. Continúa la transformación del centro de la ciudad bajo una misma estética, con renovaciones de pavimento, plataforma única y adoquín de Gerena, implicando a menudo una intervención en el arbolado o en la accesibilidad. Ya acabaron las obras en Dueñas, Zaragoza, Teodosio, Santa Ángela de la Cruz o Méndez Núñez, y ahora el Gobierno de José Luis Sanz ha impulsado otras en Albareda, Muñoz Olivé, Trajano, Santa Vicenta María o Vírgenes.

Además, la mayoría corresponden a intervenciones de Emasesa para sustituir las redes de saneamiento y abastecimiento, o incluso instalar una red de baldeo. En abril comenzaron las obras en las calles Trajano, Albareda y Jaén, que siguen en ejecución. Trajano llegará hasta marzo de 2027, mientras que Albareda y Jaén finalizarán en torno a noviembre o diciembre de este 2026 y afectarán también a las calles Méndez Núñez, Plaza Nueva y Carlos Cañal.

En pleno centro se está actuando también en la calle Santa Vicenta María para mejorar su pavimento (comenzaron en mayo y tiene cuatro meses de plazo de ejecución, llegando hasta septiembre). Al lado, en la Plaza de la Concordia, Urbanismo también ha aprobado ya el inicio la primera fase de su reforma para reurbanizar espacios públicos y pavimentar aceras, al igual que en el Duque de la Victoria y la Gavidia. No muy lejos arrancaron en abril las obras de la calle Muñoz Olivé, con dos meses de duración, por lo que están cerca de finalizar. Y en breve, cuando se adjudiquen, arrancarán los trabajos de transformación de la calle Vírgenes con plataforma única y adoquines, que llegará hasta 2027.

Sin duda las de más envergadura son las del tranvibús y la de la Plaza Nueva. La construcción de la plataforma reservada para la línea TB1 hasta la Plaza del Duque, que afecta a Escuelas Pías durante los dos próximos meses, la calle Imagen, las Setas y el Duque. Estas acabarán a finales de septiembre, cuando entre en funcionamiento el tranvibús. La transformación de la Plaza Nueva, que comenzó en noviembre de 2025 y llegará hasta abril-mayo de 2027. Al centro de la ciudad hay que sumar los trabajos de repavimentación de la Avenida de la Constitución, cerca de finalizar a la espera de lo que pase con la instalación de los toldos; las obras de reurbanización de la Plaza del Pelícano y la calle Juzgado, también hasta 2027; y las del entorno del Lope de Vega y el Casino de la Exposición, que están también próximas a comenzar y llegarán al año que viene.

El sur de Sevilla se transforma: grandes proyectos en Triana y Heliópolis

Dentro de la planificación de Emasesa, este verano continuarán las obras en la calle Pagés del Corro, una de las arterias principales de Triana, para cumplir con los plazos prometidos. Se trata de obra más importante de Emasesa por cuantía, espacio y duración. La tercera fase de las obras en Pagés del Corro arrancará este 29 de junio, en el tramo entre las calles Victoria y Evangelista que se cortará al tráfico hasta octubre. Las actuaciones arrancaron a mediados de agosto de 2025 en el tramo más próximo a la avenida de República Argentina, que recientemente quedó culminado.

Muy cerquita se está reformando también la calle Castilla. En julio arranca una nueva fase de la reurbanización, que durará hasta mediados de octubre. En el entorno de Triana y Los Remedios hay que añadir durante este verano la obra de Emasesa de la calle Rubén Darío, que finalizará en septiembre; la de la Glorieta de las Cigarreras, iniciada en junio con un plazo de diez semanas; la de Juan Sebastián Elcano hasta el 15 de julio; y el montaje de los toldos del Puente de San Telmo.

En el sur de Sevilla se pueden enumerar actuaciones de Emasesa en las calles Guadalbullón, Jamaica, Tenerife, Lima, Nuestra Señora de la Oliva, la Plaza Los del Río, o en Tiro de Línea. Este 24 de junio han comenzado también obras de seis semanas en la calle Valparaíso. Habrá que esperar previsiblemente a después del verano para ver las obras de Reina Mercedes, de hasta 15 meses de ejecución, o Avenida de Alemania, de ocho meses de duración. Otros proyectos destacados, en diferentes fases, son la construcción del nuevo estadio Benito Villamarín -más avanzada- y la obra del Puente del Centenario, más atascada.

Otras actuaciones en Sevilla Este o San Pablo

El Ayuntamiento de Sevilla, según consta en la web de Emasesa, también tiene en ejecución actuaciones en Sevilla Este: calles Fuselaje, Hélice y Plaza Olimpia. En todas ellas se está llevando a cabo la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento.

Por otro lado, en San Pablo, están las obras de las calles Comercio, en el Polígono Industrial Carretera Amarilla, y Francisco de Ariño, entre la calle Arroyo y la Carretera Carmona. También se ha actuado en la Avenida de Kansas City para la sustitución de un tramo de la red de abastecimiento. Más a las afueras, prosiguen las obras de la SE-20. Llega un verano con multitud de obras repartidas por toda la ciudad.