Sucesos
La Guardia Civil investiga el asesinato machista de una mujer en Mairena del Aljarafe
El subdelegado del Gobierno informa de que no había denuncias previas ni estaba en el sistema Viogen
La Guardia Civil investiga como un presunto caso de violencia de género la muerte de una mujer en una vivienda de Mairena del Aljarafe, en la provincia de Sevilla.
Así lo ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, en un audio remitido a los medios, donde ha detallado que los agentes que se personaron en el lugar de los hechos verificaron la existencia de una mujer que presenta heridas compatibles con el uso de armas blancas.
En la misma vivienda se encontraba también un varón nacido en el año 82 -unos 46 años- que también presentaba heridas por arma blanca, "presuntamente fruto de autolesiones que se habría autoinfligido él mismo", y que fue trasladado a un centro sanitario de la capital sevillana.
Posteriormente, los servicios sanitarios han sido quienes han certificado el fallecimiento de la misma, una mujer que tendría fecha de nacimiento en el año 81 -unos 45 años-, según ha precisado Toscano. Bajo este contexto, el subdelegado del Gobierno ha indicado que la Guardia Civil ha abierto una investigación sobre el caso y que trabajan con la principal hipótesis de un presunto asesinato por violencia de género, aunque tras las primeras comprobaciones, no se ha detectado que la víctima y el presunto agresor estuvieran inscritos en el sistema VioGen ni que existiera denuncia previa.
El subdelegado ha aprovechado para hacer un llamamiento a las mujeres y a su entorno para que, ante cualquier signo de posible violencia, lo pongan en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el objetivo de activar los protocolos y sistemas de protección.
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