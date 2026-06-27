José Luis Sanz ofrece bomberos sevillanos a la Embajada de Venezuela para rescatar víctimas tras el terremoto

Bomberos sevillanos para rescatar víctimas del terremoto de Venezuela. Este ha sido el ofrecimiento que ha hecho el alcalde de la capital hispalense, José Luis Sanz, al embajador de Venezuela en España mediante una carta este viernes. El país atraviesa una nueva crisis debido a los dos terremotos que tuvieron lugar el pasado viernes y deja miles de edificios de ruidos y miles de personas desaparecidas.

Hasta ahora, las autoridades venezolanas han informado de que 920 personas han muerto y más de 3.360 han resultado heridas por los dos terremotos de 7,2 y 7,5 que sacudieron el país el pasado miércoles. La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez ha decretado el estado de emergencia nacional ante la situación y decenas de países han mandado a profesionales para poder encontrar personas con vida entre los escombros.

El alcalde de Sevilla, que ha trasladado su pésame a la Embajada del país latinoamericano, ha podido compartir algunos momentos en los últimos días con la comunidad venezolana residente en Sevilla, que se ha movilizado para tratar de enviar ayuda a sus familiares y conciudadanos. Así, ha ofrecido el "aliento y disposición" de la ciudad para ayudar en aquello que se pueda "en estos terribles momentos" que atraviesan.

Profesionales con experiencia en seísmos

En concreto, el dirigente popular ha puesto a disposición del Gobierno venezolano los "excelentes", como el mismo los ha definido, profesionales que componen el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Sevilla. Así, ha defendido que se pueden trasladar donde sea necesario "para realizar tareas de desescombro y apuntalamiento con equipamiento adecuado para estas tareas".

Sanz ha recordado que los bomberos de la localidad, especialmente la Unidad Canina de Rescate, "han participado en catástrofes internacionales con la máxima profesionalidad y entrega". De hecho, los profesionales de la unidad canina participaron en el rescate de las víctimas del terremoto que sacudió Turquía de 2023, por el que muchos de sus miembros fueron condecorados.

La Junta ha enviado voluntarios, bomberos y miembros del Infoca para tratar de ayudar a la población y encontrar víctimas con vida. De hecho, la Consejería de Emergencias ha activado la Comisión Andaluza de Ayuda Humanitaria para coordinar la respuesta de Andalucía, presidida por el consejero Antonio Sanz. Estas acciones se están desarrollando en colaboración con la EMA y el conjunto de la administración andaluza.