Botica de Lectores, la empresa que 'rescata' librerías en Sevilla, abre nueva etapa al este de la ciudad: "Este oficio es muy vocacional"

"El librero no solo es un vendedor de libros". Esta filosofía marca el día a día de Botica de Lectores, un proyecto que nació de la mano de Rafael Rodríguez, Maru Rodríguez y Miguel Ángel Neva hace casi una década. Estos tres profesionales de Librerías Beta -con muchos años de experiencia- vieron venir el cierre de la mítica cadena en 2016 y decidieron montarse por su cuenta. Ahora, son 18 trabajadores en plantilla, han abierto seis librerías repartidas por distintos barrios de Sevilla y facturan en torno a 3 millones de euros al año.

El punto de partida fue en 2017, cuando abrieron el primer establecimiento en República Argentina. Apenas unas semanas después, levantaron la persiana en Asunción. Así se mantuvieron hasta 2023, cuando incluyeron en su red una librería emblemática en Sevilla: Reguera, en Santa Catalina.

Expansión por el centro, Nervión y Sevilla Este

"Julio [Reguera] y yo siempre nos hemos querido muchísimo y sabía que quería jubilarse. En cuanto tomó la decisión, nos sentamos en Los Claveles y en 20 minutos nos pusimos de acuerdo", recuerda Rafael Rodríguez. En los primeros compases de 2023, comenzaron su andadura en el centro de la ciudad.

Librería La Botica de Lectores / Marina Casanova

También del casco histórico surgió su cuarta librería. El Gusanito Lector, en la calle Feria, echó el cierre y Botica de Lectores la rescató en 2024, mismo año en el que se quedó con el local de librería Tharsis en Nervión. La última en unirse a la red lleva apenas abierta unos días en la Avenida de las Ciencias y dará servicio a un barrio residencial como Sevilla Este.

"Ahora nuestro principal proyecto es mantenernos, porque el sector cultural es muy frágil y somos los primeros en sufrir el impacto de cualquier cuestión que suceda a nivel económico", reconoce Rafael Rodríguez.

Oficio de librero

Los tres socios ponen en valor el oficio de librero. "Cuando ves entrar por la puerta de alguien ya sabes, más o menos, si tiene ganas de comprar, si no, lo que le gusta, si solamente quiere charlar un ratito, si tiene un mal día, si viene contento o se quiere llevar tres", explica Maru Rodríguez, quien asegura que muchas veces también actúan de psicólogos de sus clientes. "Hay algunos que se han convertido en verdaderos amigos", subraya.

Además, explican, el librero tiene que saber recomendar a todo los que entren por la puerta de su negocio. "Tienes que saber de todo, incluso decirle que un libro a por el que viene no crees que le vaya a gustar, pero luego lo agradecen mucho: es un valor añadido que no se da en otros comercios", señalan.

Gustos y preferencia por el papel

En cuanto a las preferencias de los lectores, aseguran que en el caso de los adultos eligen según su gusto personal, aunque hay épocas en los que se pone más de moda un género que otro. Sí es más habitual la 'moda' en el caso de la literatura juvenil.

En lo que no tienen dudas es en la preferencia de los lectores por los libros en papel. "Es un negocio que va al alza, de hecho, porque la gente está también cansada de pantallas y a los que les gusta leer suelen preferir el papel", indican.

Librería La Botica de Lectores. / Marina Casanova

Nueva empresa para organización de eventos

Otro de los proyectos de los tres socios que lideran Botica de Lectores se ha transformado en empresa: Fórmula Cultural. Se trata de una firma que, aunque no depende de la anterior, sí suministra de eventos a sus librerías y les sirve para dinamizar estos espacios. "El año pasado acogimos casi 1.000 actividades", subrayan.

Además, también organizan eventos para terceros, como las Ferias del Libro de Rota o de Dos Hermanas y tiene acuerdos con distintas empresas y establecimientos para llevar a cabo actividades, como con el Kiosco de las Flores, en la calle Betis, donde llevan literatura a este local gastronómico. "Va creciendo poco a poco, aunque nuestro negocio principal siguen siendo las librerías", aclaran.