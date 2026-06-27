Las obras llenan el centro de Sevilla a las puertas del verano: los trabajos en Muñoz Olivé comenzarán este lunes

El Ayuntamiento de Sevilla aprovecha el calor y la pérdida de afluencia de muchas zonas de la capital hispalense para realizar obras en el viario. La calle Muñoz Olivé será el próximo escenario de una nueva actuación de Emasesa dentro del plan de mejora de las infraestructuras hidráulicas del centro de Sevilla. Las obras comenzarán el próximo lunes 29 de junio y tendrán un plazo de ejecución de dos meses.

Con esta intervención, el Ayuntamiento busca renovar una red de saneamiento que ha acumulado numerosas incidencias en los últimos años y mejorar el servicio que reciben vecinos y comerciantes de la zona. El objetivo es dar al centro una misma estética, con renovaciones de pavimento, plataforma única y adoquín de Gerena, implicando a menudo una intervención en el arbolado o en la accesibilidad.

El proyecto cuenta con una inversión de 130.353 euros y permitirá sustituir una infraestructura que ha sufrido un progresivo deterioro con el paso del tiempo. Según la información facilitada por el Ayuntamiento, las continuas roturas registradas en esta red han provocado distintas molestias en el entorno, una situación que se pretende corregir con la renovación integral prevista. La actuación forma parte de una estrategia más amplia para modernizar las redes de abastecimiento y saneamiento del Casco Antiguo.

Una actuación para mejorar el servicio

Los trabajos podrán afectar de forma temporal al tránsito peatonal mientras avance la obra. Para reducir las molestias y garantizar la seguridad durante la ejecución, se instalarán vallas de protección, pasarelas provisionales y la señalización necesaria en todo el recorrido afectado. El objetivo es compatibilizar el desarrollo de los trabajos con el paso habitual de peatones por la zona.

La renovación de Muñoz Olivé no será una actuación aislada. Esta intervención completa las obras que Emasesa ya ha iniciado en las calles Albareda y Jaén, situadas a escasa distancia. En ambos casos se está llevando a cabo la sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento con el propósito de mejorar el funcionamiento de unas infraestructuras que prestan servicio a una de las zonas con mayor actividad comercial y turística de la ciudad.

Además de la renovación de las conducciones, en Albareda y Jaén se está instalando una nueva red de baldeo. Esta infraestructura permitirá incrementar la presión y el caudal del agua disponible para estas tareas, al tiempo que mejorará la capacidad de recogida y evacuación de las aguas pluviales. El proyecto incorpora también la plantación de ocho nuevos árboles, una medida que contribuirá a completar la transformación urbana del entorno una vez finalicen las obras.

Renovación integral del entorno

Las actuaciones previstas abarcan el tramo comprendido entre las calles Jaén y Méndez Núñez. El proyecto contempla la renovación completa de las acometidas de abastecimiento y saneamiento, así como la sustitución de los pozos de registro y de los imbornales existentes. Con ello se pretende actualizar unas infraestructuras que ya presentaban un importante desgaste y adaptar la red a las necesidades actuales.

Una vez concluyan los trabajos subterráneos, también se procederá a la reposición íntegra de los acerados y del pavimento afectados por la ejecución de la obra. De este modo, la actuación no se limitará a la mejora de las conducciones, sino que permitirá recuperar el estado de la superficie urbana y completar la renovación del espacio público. La plantación del nuevo arbolado pondrá el punto final a esta intervención.

Estas obras se enmarcan dentro de la transformación que el Ayuntamiento de Sevilla desarrolla en distintos puntos del Casco Antiguo. A las actuaciones actualmente en marcha se suman otras ya ejecutadas en calles como Zaragoza y Méndez Núñez, además de las intervenciones previstas o en desarrollo en el entorno de Plaza Nueva.

Desde el Consistorio sostienen que estos trabajos se enmarcan en el objetivo es renovar progresivamente las infraestructuras hidráulicas del centro histórico y adecuarlas a las necesidades actuales, al mismo tiempo que se mejora la imagen urbana de uno de los espacios más transitados de la ciudad.