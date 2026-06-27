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La pequeña pedanía de Sevilla con menos de 200 habitantes que celebra su feria este fin de semana con atracciones, juegos populares y jornadas gastronómicas: programación y horarios

Vecinos y visitantes podrán disfrutar de espectáculos de Dj, conciertos y fuegos artificiales

La pequeña pedanía de Sevilla con menos de 200 habitantes que celebra su feria este fin de semana con atracciones, juegos y jornadas gastronómicas

La pequeña pedanía de Sevilla con menos de 200 habitantes que celebra su feria este fin de semana con atracciones, juegos y jornadas gastronómicas / Diputación de Sevilla

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Durante la época estival, las distintas localidades de la provincia de Sevilla disfrutan de toda clase de actividades culturales, musicales y de ocio en familia para celebrar sus fiestas patronales y ferias. Es lo que ocurre este fin de semana con Setefilla, pedanía de apenas 200 habitantes perteneciente a Lora del Río, que contará con un amplio programa de iniciativas para festejar uno de sus eventos más destacados.

Se trata de 'Setefilla en Fiestas', la tradicional feria de esta pedanía loreña que tendrá lugar desde este viernes y hasta el domingo con atracciones, espectáculos infantiles, conciertos, jornadas gastronómicas, juegos, espectáculos de Dj y fuegos artificiales.

Entrada libre y actividades para toda la familia en Setefilla

Un fin de semana en el que Setefilla se convertirá en punto de encuentro de vecinos, visitantes y familias en torno a una completa agenda lúdica, cultural y musical que hace de esta feria una de las fechas más esperadas y emblemáticas de la pedanía.

Como en las anteriores ediciones, 'Setefilla en Fiestas' se llevará a cabo en el recinto de festejos de la pedanía y tendrá entrada libre y gratuita para todas sus actividades.

Atracciones infantiles, coronación y verbena en Setefilla

Estas iniciativas comenzarán este viernes de 22.30 a 01.30 horas con la apertura de las atracciones infantiles, mientras que a las 22.30 horas también se celebrará el acto de inauguración y coronación oficial de las fiestas.

A las 23.30 horas, por su parte, se podrá disfrutar de una "gran noche de baile y verbena" con la actuación en directo del Trío Ilusiones, tal y como han señalado desde el Ayuntamiento de Lora del Río.

Fútbol, espectáculo infantil y concierto de Soledad Siles

La programación continuará el sábado a las 20.00 horas con el tradicional Triangular de Fútbol, mientras que a las 21.00 horas se llevará a cabo un espectáculo infantil para que los más pequeños puedan disfrutar de una actividad repleta de diversión, cultura e imaginación.

Como en la jornada anterior, las atracciones infantiles estarán disponibles desde las 22.30 a las 01.30 horas, mientras que de 23.00 a 01.00 horas se producirá el concierto de la artista Soledad Siles.

Setefillano Ejemplar, juego popular y música para los jóvenes

A las 00.00 horas se producirá el acto "institucional y emotivo" de reconocimiento al 'Setefillano Ejemplar' de esta edición, tras lo que llegará uno de los momentos más esperados de la jornada con el clásico juego popular de la 'Escoba y el Huevo', entre las 01.00 y las 02.00 horas.

El cierre de las actividades del sábado se llevará a cabo a las 02.00 horas con la actuación de Dj Pato, destinada al público más joven.

Bachata, arroz y última jornada de feria en esta pedanía de Sevilla

El último día de feria, el domingo, arrancará a las 13.00 horas con un concurso de bachata, mientras que los vecinos y visitantes podrán disfrutar de una jornada gastronómica con degustación de arroz.

Ya por la tarde, a las 20.00 horas, se producirá un nuevo espectáculo infantil para los más pequeños, mientras que de 21.00 a 00.00 horas estarán disponibles las atracciones infantiles de la feria.

Grupo Salea, entrega de premios y castillo de fuegos artificiales

A las 22.00 horas será el momento de la actuación del Grupo Salea, a lo que seguirá a las 22.45 horas la entrega del premio del Triangular de Fútbol.

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El broche final de estas tres jornadas festivas se pondrá a las 00.00 horas con un castillo de fuegos artificiales, que iluminará el cielo para despedir las fiestas de 2026.

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