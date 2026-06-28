Los árboles de Sevilla, a examen: el Ayuntamiento revisa plazas y parques para evitar que se caigan las ramas por el calor

Suben las temperaturas y la caída de ramas se multiplica en Sevilla. El Summer Branch Drop es un fenómeno que causa múltiples incidencias en la ciudad cada verano. Esta caída se produce de forma repentina y es difícil preverlo y prevenirlo. Para evitarlo, el Ayuntamiento de Sevilla inspeccionará 12.000 árboles con el objetivo de reforzar la seguridad y tratar de mantener la masa verde de la ciudad.

La campaña del Programa de Revisiones de Verano 2026 que desarrolla la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines comenzó el pasado 18 de mayo y se extenderá hasta el próximo 31 de agosto. Especial atención recibirán los árboles situados en zonas de alta concurrencia, situados en caminos de parques, zonas peatonales y áreas infantiles. Hasta el momento, ya han sido revisados 3.015 ejemplares.

"La seguridad de los ciudadanos y la conservación del patrimonio arbóreo son dos prioridades que deben ir siempre de la mano", defiende la delegada del ramo en un comunicado compartido con la prensa. La dirigente popular también señala que estas inspecciones "permiten actuar de forma preventiva y planificada en los puntos donde existe un mayor riesgo potencial".

Cuáles son las causas

El estrés hídrico, la debilidad estructural causada por el calor o la sobrecarga de peso por hojas y frutos son algunos de los principales motivos por los que se produce este fenómeno. Desde el Ayuntamiento lo definen como uno de los "riesgos más comunes en esta época del año" y explican que afecta principalmente a árboles maduros y a ramas que, aparentemente, parecen sanas.

Aunque antes podía ser un hecho aislado, el aumento de las temperaturas y el crecimiento de las olas de calor a las que están sometidos estos árboles han provocado que aproximadamente el 50% de las incidencias por caída de ramas se produce durante el periodo de verano. Es por ello que el Consistorio defiende la necesidad de tener un programa de revisión específico en temporada estival.

"Contar con un programa específico de revisiones nos ayuda a detectar posibles incidencias antes de que se produzcan y a mantener nuestros espacios verdes en las mejores condiciones", sostiene Rincón. Ha sido el actual equipo municipal el encargado de poner en marcha estas inspecciones en un periodo especialmente "exigente" para el arbolado debido a "a las altas temperaturas y al estrés hídrico".

Qué acciones se toman

Estas revisiones permiten tomar acciones inmediatas si se detecta un riesgo potencial en alguno de los árboles analizados. Los principales ejemplares que se estudian en este programa son árboles y palmeras de gran porte; árboles y palmeras situados en zonas de alta concurrencia; árboles y palmeras cercanos a zonas de juegos infantiles; y árboles o palmeras catalogados como árbol muerto.

El Ayuntamiento interviene exclusivamente en los ejemplares que lo necesiten por seguridad. Así, el programa garantiza que el 95% de los árboles mantienen su desarrollo natural, lo que supone que conserve más masa verde y aporte más espacios de sombra a la ciudad. Todo para evitar "prácticas abusivas", en palabras del Gobierno municipal que se desarrollaban antes, como lo eran los desmoches.