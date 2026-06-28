La calle Verde, El Greco o Cruz Roja: los refugios climáticos naturales de Sevilla para protegerse de las altas temperaturas

Sevilla en verano no es el lugar más agradable para pasear. A pleno sol, con 40 grados, y sin fuentes de agua potable cerca, la única opción que queda es buscar la sombra. Además, los toldos colocados por el Ayuntamiento se concentran en solo 30 calles del centro. Y siguen sin llegar a la Avenida de la Constitución o el Puente de San Telmo, donde se hace complicado cruzar de punta a punta en horas con altas temperaturas. Hay pocos recorridos de sombra en la ciudad que sean naturales, es decir, a través de arbolado o pérgolas, que funcionen como refugios climáticos para protegerse del calor. Pero los expertos consultados por El Correo de Andalucía coinciden en aquellas vías que sí funcionan como un oasis en mitad del desierto.

"Hay barrios periféricos, perdidos, que nadie se acuerda de ellos, donde falta sombra. Incluso en barrios consolidados, como Los Remedios, falta sombra. Se han hecho esfuerzos en muchas calles, en El Porvenir o en La Buhaira hay buena sombra, pero hay mucha diferencia con otros barrios como Los Pajaritos. Con las nuevas obras de Emasesa se está poniendo arbolado y es un cambio importante", explica Enrique Figueroa a este periódico. Figueroa es catedrático adscrito al Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Sevilla y Medalla de oro de la ciudad en 2021, con trayectoria en la investigación de ecología urbana o infraestructura verde urbana.

Uno de los primeros nombres que se le viene a la cabeza a Figueroa como ejemplo de calle con sombra es la Avenida de El Greco. Es la misma vía que cita Reyes Gallegos, doctora arquitecto-urbanista, docente en el Dpto. de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de Sevilla y premio COAS Urbanismo 2021. "Allí la temperatura, cuando entras en la avenida, a partir de ciertas horas sobre todo, baja entre 10-15 grados con respecto al resto", asegura, con conocimiento de causa porque participó en el diseño de la obra ejecutada por Emasesa. "Es una actuación de rehabilitación que insiste en la capacidad de drenar el suelo y mantener la temperatura. La sombra no es un gran ejemplo pero está trabajada, aunque aun mejor la pavimentación", valora Ramón Pico, director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla (ETSA).

Mujer paseando por la calle Verde a la sombra en Sevilla / Marina Casanova

Las calles con mejor arbolado y frescas de Sevilla: la calle verde o Cruz Roja

Son varios los ejemplos que mencionan estos expertos. Enrique Figueroa se queda con la Avenida de El Greco, la Avenida de Cruz Roja o la Avenida de San Francisco Javier. "En eso sí alabo la labor de Emasesa", asegura. "Me gusta mucho El Greco, transformar una calle supone transformar un barrio, o el cambio de Cruz Roja, que ha sido de los más importantes", añade. También señala el diseño de la Plaza de la Magdalena, Menéndez Pelayo o el entorno de la estación de Santa Justa hasta San Bernardo.

La Avenida de la Cruz Roja de Sevilla llena de árboles / Jorge Jiménez

"Hay calles por las que da gusto ir, pero hace falta más arbolado en las calles. También hay barrios con parques que están salvados", prosigue. Destaca, además, muchas calles del centro que en gran parte del día están sombradas por los edificios de enfrente, o la "modélica" pérgola de los Jardines del Cristina, en Puerta de Jerez, que se podría extender a Marqués de Contadero o los puentes.

Ramón Pico, además de El Greco y Cruz Roja, o incluso Palmas Altas, pone como ejemplo la famosa calle verde (ubicada en la antigua Judería, en el barrio de San Bartolomé) o la calle Amor de Dios: "Tenemos calles con una temperatura magnífica. Hay secciones que están todo el día a la sombra y con cobertura vegetal, lo cual es fantástico".

El director de la ETSA también señala las calles estrechas del centro "diseñadas con el criterio de protección solar"; el parque Fernando Magallanes junto a Torre Sevilla con "una pérgola magnífica"; o en la periferia el ejemplo de la Expo'92, "que se diseñó teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad y bioclimáticos para reducir los grados de las calles". Sobre la Expo, recuerda que había arbolado, corrientes de aire y rociadores de agua.

Las claves del refugio climático de la Avenida de El Greco

Hace siete años, desde Emasesa se ejecutó y se inuguró en la Avenida de El Greco un ensayo que Reyes Gallegos llevó a cabo junto a Félix de la Iglesia, María Rivas y Julia Moreno. Se trató de una inversión importante que por primera vez hacía el Ayuntamiento en un barrio obrero como éste después de décadas, en una zona alejada del turismo. Gallegos explica que es un gran ejemplo, como mencionaban el resto de expertos, de la combinación de arbolado, pavimento, sombra, bancos y espacio público para los vecinos.

“Una de las principales cosas que no funcionan en Sevilla, aparte de la falta de los árboles e incluso la tala de los mismos, es la impermeabilidad de los suelos. El hecho de haber hormigonado y asfaltado más del 70% de nuestros espacios libres hace que las temperaturas aumenten entre 10 y 15 grados", lamenta. Es el caso contrario de El Greco, en San Pablo. "Se aumentó casi al 50% el espacio libre, porque se aminoró uno de los carriles de viarios rodados y el ancho de estos también disminuyó, además de quitar muchas zonas de aparcamientos en superficie inútiles. Y se aprovechó para los alcorques de los árboles existentes y para la reposición de casi el doble o más de arbolado o la inclusión de parterres con especies de vegetación autóctona y elementos de flores", explica Reyes Gallegos, que detalla que se plantaron jacarandas, cipuanas y rosas.

Otra de las claves que señala Gallegos es la permeabilidad del suelo, en zonas en las que hay árboles con sombras naturales debajo y en el suelo el agua drena. "Cuando el agua drena, hay una parte que va a su ciclo natural y otra parte que va a un sistema de drenaje urbano sostenible y a través de unas pequeñas tuberías que reconducen el agua a un aljibe, donde este agua se almacena y después se recupera para el propio riego de toda esta vegetación", desarrolla. Para esta experta es un ejemplo de habitabilidad, accesibilidad, socialización y bajas temperaturas que se podría aplicar en otras zonas de Sevilla.