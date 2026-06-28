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El detenido por la muerte de su pareja en Mairena del Aljarafe sigue hospitalizado y custodiado

El hombre permanece ingresado bajo custodia mientras la Guardia Civil mantiene como principal hipótesis un caso de violencia de género ocurrido en Mairena del Aljarafe

La Guardia Civil investiga el asesinato machista de una mujer en Mairena del Aljarafe

La Guardia Civil investiga el asesinato machista de una mujer en Mairena del Aljarafe / Rocío Ruz - Europa Press / Europa Press

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Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

El hombre detenido por la muerte con arma blanca de su pareja en un domicilio de Mairena del Aljarafe permanece custodiado en el hospital al que fue trasladado en estado grave por las heridas que, según la investigación, se infligió a sí mismo.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y trabaja con la principal hipótesis de que se trata de un caso de violencia de género. El detenido tiene 44 años.

Investigación del crimen

La víctima, Ana, también de 44 años, murió tras recibir varias heridas de arma blanca en el domicilio donde ocurrieron los hechos durante la madrugada del sábado. Según la investigación, después de la agresión el hombre se autolesionó con un arma blanca. Cuando los agentes llegaron al lugar, la mujer había fallecido y el presunto agresor presentaba heridas graves.

Un hijo de la pareja, de unos 13 años, salió a la calle para pedir ayuda al alertar de que su padre estaba apuñalando a su madre.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla informó de que la investigación mantiene como principal hipótesis un asesinato por violencia de género. Además, no constaban denuncias previas por violencia de género en la pareja.

Respuesta institucional

El alcalde de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde, ha convocado una Junta de Portavoces extraordinaria para abordar con los grupos políticos la posible adopción de acuerdos institucionales que expresen la consternación por el asesinato. En un mensaje publicado en redes sociales, el regidor ha señalado que "en estos momentos debemos seguir actuando con la máxima prudencia, respeto a la investigación y unidad institucional".

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Si las autoridades confirman el carácter de violencia machista de este crimen, la víctima sería la sexta mujer asesinada por violencia de género en Andalucía y la número 25 en España en lo que va de año.

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