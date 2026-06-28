El mapa de los 400 apartamentos turísticos de Sevilla: más de 300 se concentran en el Casco Antiguo y la 'mancha' se expande en toda la ciudad

"En 2023 había unos 240 apartamentos turísticos, y en la actualidad se contabilizan unos 400 en toda la ciudad", aseguró recientemente el alcalde. En concreto, según el registro de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía a fecha de la realización de este reportaje, Sevilla tiene hasta 414 apartamentos turísticos, que suman 11.854 plazas. Son edificios que antes eran viviendas, comercios de toda la vida, oficinas o no tenían uso y finalmente han sido adquiridos por una empresa para destinarlos al alojamiento turístico. En solo tres años casi se han duplicado los bloques enteros destinados a acoger visitantes. Las placas de 'AT' campan a sus anchas e invaden poco a poco los diferentes distritos de la ciudad mientras las viviendas turísticas (pisos independientes, no edificios completos) ya están limitadas en el Casco Antiguo y Triana.

Según esta base de datos de la Junta de Andalucía, la inmensa mayoría de los apartamentos turísticos aprobados en la capital se concentran en el Casco Antiguo. De 414 apartamentos turísticos, hasta 315 se encuentran en el centro. En torno a 42 están ubicados en Triana, por lo que los dos barrios más saturados de Sevilla en cuanto a alojamiento turístico reúnen casi todos los apartamentos, ya no solo viviendas turísticas. Les siguen Nervión (13), San Pablo - Santa Justa (9), Este - Alcosa - Torreblanca (9) y Macarena (8). Menos tienen Los Remedios (7), Bellavista - La Palmera (6), Sur (4) y Norte (1). Cerro Amate es el único distrito en el que no constan apartamentos turísticos.

Gráfico con el mapa de los apartamentos turísticos de la ciudad de Sevilla repartidos por distritos / El Correo de Andalucía

La calle Alfarería es la que tiene más apartamentos y Salado la que tiene más plazas

De todas las calles de Sevilla, Alfarería es la que tiene más apartamentos turísticos, con siete establecimientos. Después aparece Cuna, en Casco Antiguo, con seis. A partir de ahí hay un bloque muy fuerte de calles del centro con cinco establecimientos cada una: Argote de Molina, Lumbreras, San Luis, Jesús del Gran Poder, O’Donnell, Zaragoza y San Eloy. Así, Alfarería reúne hasta 181 plazas, Cuna unas 160 plazas, Argote de Molina otras 194 plazas, Lumbreras suma 184 plazas; y San Luis hasta 150 plazas.

Top 10 de las calles de Sevilla con más edificios de apartamentos turísticos Ranking elaborado a partir del registro de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. 1. Alfarería · Triana 7 2. Cuna · Casco Antiguo 6 3. Argote de Molina · Casco Antiguo 5 4. Lumbreras · Casco Antiguo 5 5. San Luis · Casco Antiguo 5 6. Jesús del Gran Poder · Casco Antiguo 5 7. O’Donnell · Casco Antiguo 5 8. Zaragoza · Casco Antiguo 5 9. San Eloy · Casco Antiguo 5 10. Pagés del Corro · Triana 4 Nota: cada cifra corresponde a registros o establecimientos inscritos en la calle.

Sin embargo, por plazas, la calle Salado es la que más tiene, hasta 470 plazas en Triana, aunque solo tenga dos apartamentos turísticos. Esto se explica por el peso de Resitur, con 464 plazas. También destaca Pagés del Corro, con 285 plazas en cuatro edificios de apartamentos, y San Vicente, con 261 plazas en otros cuatro edificios. Albareda posee 238 plazas en solo un edificio de apartamentos turísticos. Y Amor de Dios, con 204 plazas, acumuladas en dos edificios. Hay calles que no concentran muchos edificios, pero sí muchas plazas por tener complejos grandes: Albareda, Carlos III, Aviador Ruiz de Alda, Torcuato Luca de Tena o Antonio Salado.

La concentración está sobre todo en el Casco Antiguo, porque tiene 62 calles con dos o más edificios y 170 establecimientos en calles repetidas. Es decir, más de la mitad de sus apartamentos turísticos se agrupan en calles donde ya hay otros alojamientos similares. En el caso de Triana: 29 de sus 42 edificios están en calles repetidas, el 69%, y esas calles acumulan el 83,3% de todas las plazas del distrito. Ahí pesan muchísimo Alfarería, Pagés del Corro, Rodrigo de Triana, Betis, Pureza, Castilla y Salado. En Sevilla Este también hay concentración proporcional, pero con pocos casos: principalmente en Avenida de la Innovación y Casuarina, vinculadas al entorno de Fibes. En San Pablo - Santa Justa, las repeticiones están sobre todo en Arroyo y Pinta.

Top 10 de las calles de Sevilla con más plazas de apartamentos turísticos Ranking elaborado a partir de la capacidad total de plazas declarada en el registro de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. 1. Salado · Triana 470 plazas 2. Pagés del Corro · Triana 285 plazas 3. San Vicente · Casco Antiguo 261 plazas 4. Albareda · Casco Antiguo 238 plazas 5. Amor de Dios · Casco Antiguo 204 plazas 6. Argote de Molina · Casco Antiguo 194 plazas 7. Lumbreras · Casco Antiguo 184 plazas 8. Alfarería · Triana 181 plazas 9. Carlos III · Bellavista-La Palmera 164 plazas 10. Cuna · Casco Antiguo 160 plazas Nota: las plazas reflejan la capacidad alojativa total declarada por los establecimientos inscritos.

Sevilla ha sumado 30 nuevos apartamentos turísticos en 2026

Usando como base el registro de la Consejería de Turismo, desde comienzos de este 2026 hasta la realización de esta información se han inscrito un total de 30 nuevos apartamentos turísticos. Estos suman 985 plazas y 258 unidades de alojamiento (apartamentos dentro del edificio).

El primero del año fue en el número 133 de la calle Pagés del Corro. Le siguieron en enero y febrero San Martín Suites Apartments, en la plaza San Martín de Porres número 3; Goyeneta 23, en la calle Goyeneta número 23; Apartamentos Matahacas, en la calle Matahacas número 47, bajo; Alfarería 105, en la calle Alfarería número 105; Apartamentos Júpiter, en la calle Júpiter número 27; Apartamentos San Julián, en la calle Sorda número 5; Éclat, en la avenida Torneo número 69; y Libere Seville Plaza Nueva, en la calle Albareda número 18.

En marzo, Raíces Salvador, en la calle Siete Revueltas número 5; Abades 20, en la calle Abades número 20; Enjoy Plaza de España, en la plaza Aviador Ruiz de Alda número 8; Apartamentos Turísticos Alejo Fernández, Jardines de Murillo, en la calle Alejo Fernández, esquina con Atanasio Barrón número 20; Arroyo71, en la calle Arroyo número 71, planta primera; San Luis 28, en la calle San Luis número 28; Nervión, en la calle María Josefa Segovia número 33; y Apartamentos Turísticos Luis de Vargas, en la calle Luis de Vargas número 2.

La relación continúa con Apartamentos Torneo, en la calle Torneo número 76; AT Arfe 7, en la calle Arfe número 7; Triana Acacias, en la calle Rodrigo de Triana número 13; Trajano 44, en la calle Trajano número 44; Apartamentos Cano y Cueto, en la calle Cano y Cueto número 13; Hombre de Piedra Partments, en la calle Hombre de Piedra número 4; AT Peral 23, en la calle Peral número 23; Plaza España Flats, en la calle Doctor José María Bedoya número 1; Boutike Lineros, en la calle Lineros número 12; Cetres Suites, en la calle Acetres número 5; Apartamentos Bartolomé de Medina, en la calle Bartolomé de Medina número 15; Apartamentos Turísticos Hernando del Pulgar 15, en la calle Hernando del Pulgar número 15; y Alfarería 134. Conjunto A, en la calle Alfarería número 134, planta baja.