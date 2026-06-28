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GASTRONOMÍA

El primer buffet libre de tapas de Sevilla sirve platos caseros ilimitados desde 12 euros: ofrece pescado frito, guisos y cocina asiática

El local, ubicado a cinco minutos de la Catedral, hace al momento todas sus especialidades con ingredientes frescos

Oliva y Sésamo, el primer buffet libre de tapas de Sevilla

Oliva y Sésamo, el primer buffet libre de tapas de Sevilla / Oliva y Sésamo

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

El primer buffet libre de tapas de toda Sevilla, y uno de los pocos de Andalucía, se ha instalado en uno de los lugares más emblemáticos de toda la capital hispalense. Este nuevo negocio que ofrece comida típica española y andaluza, además de especialidades asiáticas, es Oliva y Sésamo, un nuevo concepto de restaurante que ya se puede visitar en su local de la calle Jesús de las Tres Caídas, a cinco minutos de la Catedral.

Este restaurante que se localiza entre la mítica plaza de la Alfalfa y la parroquia de San Isidro se presenta como un nuevo tipo de establecimiento en el que los visitantes pueden comer de forma ilimitada todas las tapas que deseen, a elegir entre las más de 60 especialidades con las que cuenta su carta.

Tapas ilimitadas servidas en mesa y pedidas por tablet

Pero en lugar de lo que ocurre con los buffets libres tradicionales, en los que la comida se encuentra en vitrinas y son los comensales los que deben acudir a cogerla y llevarla a la mesa, en Oliva y Sésamo los comensales piden desde su propia mesa a través de las tablets instaladas en el lugar y solo tienen que esperar a que les traigan su pedido.

Además, en este restaurante, la comida no está previamente cocinada a la espera de que los clientes la cojan, sino que cada uno de los platos que se sirven están cocinados al momento con "ingredientes frescos", tal y como aseguran desde el propio restaurante.

Más de 60 tapas andaluzas, españolas y de fusión

Así, desde su mesa, los comensales pueden escoger entre más de 60 opciones, entre las que se incluyen desde tapas clásicas españolas y andaluzas hasta platos de cocina fusión.

De ese modo, en su amplia carta se pueden encontrar desde ibéricos, chacinas y quesos, hasta ensaladillas, croquetas, chicharrones, pescaíto frito, guisos y todo tipo de especialidades asiáticas.

Precios del buffet libre de tapas en Sevilla

Los precios para disfrutar de estos platos es de 12,80 euros para los niños de entre 4 y 12 años, así como gratis para los menores de entre 0 y 3 años.

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Para los adultos, existen dos tarifas diferentes, según el día de la semana y el horario. De ese modo, el precio es de 18,80 euros de lunes a viernes durante el horario de mediodía, mientras que los fines de semana, festivos y noches, el precio aumenta a 24,80 euros.

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