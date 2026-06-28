Este pueblo del Aljarafe acaba de abrir sus dos parques de agua gratuitos con atracciones para todas las edades: con chorros, cubos y cañones

La provincia de Sevilla cuenta con una amplia variedad de parques de agua gratuitos que se presentan como una de las mejores alternativas de ocio en familia en el que los más pequeños pueden refrescarse mientras los adultos descansan en sus zonas de sombraje y pícnic. Es lo que permiten dos parques acuáticos municipales de la localidad hispalense de Castilleja de la Cuesta, que ya han puesto en marcha sus chorros, atracciones y juegos de agua.

Estos dos recintos gratuitos son el Parque del Parlamento de Andalucía y el Parque de los Olivos, ambos localizados en Castilleja de la Cuesta y puestos en marcha desde principio de este mes de junio para mantenerse disponibles durante todo el verano.

Cubos, chorros y zonas de descanso en el Parque del Parlamento

En el caso del Parque del Parlamento de Andalucía, los visitantes pueden disfrutar de un completo recinto acuático con cubos de agua en altura que vierten su agua sobre los usuarios.

A esto se suman distintos túneles con chorros, atracciones con agua a propulsión y otros tantos juegos perfectos para que niños de todas las edades se refresquen y refugien del calor.

Este recinto también ofrece una zona con sombrillas y césped en el que las familias podrán descansar y tomar un aperitivo mientras los más pequeños se divierten, a lo que se suman otras atracciones en su parque convencional, como columpios, tirolinas, merenderos y pistas para realizar todo tipo de deportes.

Parque de los Olivos y horarios de los juegos de agua

Los vecinos también pueden visitar el Parque de los Olivos que, al igual que el del Parlamento, cuenta con distintas zonas de agua con chorros, túneles, cubos gigantes con agua en altura y juegos de agua a propulsión y en riego.

Y como ocurre con el otro recinto, en el Parque de los Olivos, los visitantes también pueden descansar en sus sombrillas, bancos y zona de césped, además de contar con columpios, atracciones y un skate park.

Ambos parques están disponibles de lunes a domingo en dos tramos horarios, de mañana y de tarde. De ese modo, se pueden visitar durante toda la semana de 11.30 a 14.30 horas y de 17.30 a 21.00 horas.