El bar de Sevilla en el que las mujeres no pudieron entrar hasta los 80 y ahora lo regenta una de ellas: con tapas a 3,50 euros y su propio lagar

Una taberna histórica de las que ya apenas quedan en Sevilla. Así definen sus clientes a la Taberna El Sargentillo de Sanlúcar la Mayor, un establecimiento con más de siglo y medio de vida que ha conseguido mantener su esencia, sabor y cercanía a pesar del paso de los años.

Fue en 1871 cuando este negocio abrió sus puertas como bodega en la que se servían vinos y mostos que se elaboraban en su propio lagar, una infraestructura que se mantiene en el local con sus barriles de madera y sus prensas, pero que ya no cumple su función al traer estos caldos desde el Condado.

Una bodega centenaria en Sanlúcar la Mayor

Su decoración y aspecto se ha mantenido casi inalterable con el paso de los años, así como la calidad de sus productos, pero lo que sí se ha transformado es la clientela que acude a este local, pues mientras que hasta los años 80 no entraban mujeres a la taberna por estar mal visto que frecuentaran este tipo de negocios, en la actualidad una mujer es la que regenta este bar.

Se trata de Carmen Romero que, junto a su hermano Manuel, son la quinta generación de esta familia que dirige este rincón sevillano en el que cada vez se sirven menos vinos y más cervezas heladas y tapas.

Historia, autenticidad y visitas ilustres en El Sargentillo

Este negocio que ha pasado de padres a hijos durante décadas se ha convertido en uno de los lugares imprescindibles para quienes buscan calidad, autenticidad e historia en un mismo enclave.

Así, por sus mesas han pasado toda clase de personalidades del ámbito cultural, deportivo, social y político, hasta el punto de que uno de los barriles que se encuentran en su lagar, firmados con la tradicional tiza blanca, ha sido rubricado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

La dedicatoria de Juanma Moreno y el paso por la televisión

En su dedicatoria, Moreno aseguró sobre esta taberna: "Por su sabor, por su color, por su gesto. El Sargentillo es el mejor rincón del mundo".

Además, en este lugar también se han grabado distintos programas de televisión y películas, como 'Operación Camarón'.

Vinos, mostos, cerveza helada y tapas a 3,50 euros en Sevilla

Pero si por algo destaca este negocio es por su amplia variedad de vinos y mostos, así como por su cerveza helada, sus chacinas vendidas al peso y sus tapas, disponibles por 3,50 euros.

Entre ellas destacan el salchichón ibérico, chorizo, chorizo picante, morcilla de hígado, morcilla ibérica, queso de oveja, chicharrones y chicharrones de Caí.

Montaditos y bocados clásicos en la calle Altozano

A esto se suman sus montaditos, como el Serranito, Mantecaíto, el Coronel, con lomo adobado, bacon, alioli y queso; el Sargentillo, con lomo de orza, chorizo picante y queso, así como el de pringá, de mejillones gigantes o de salmón con queso fresco, entre otros.

Una amplia variedad de bocados de primera calidad disponibles en esta taberna histórica situada en la calle Altozano número 14 de Sanlúcar la Mayor.