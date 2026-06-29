La brigada antigrafiti elimina 28 pintadas al día en Sevilla: se han retirado en dos años y medio el equivalente a 19 campos de fútbol

Una treintena de pintadas vandálicas son eliminadas a diario en Sevilla. Desde diciembre de 2023 un total de 25.300 grafitis han sido retirados, especialmente, en el centro de la ciudad que es la zona que registra más actos vandálicos de este tipo. La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla puso en marcha un plan de choque para hacer frente a las pintadas efectuadas en fachadas, muros y paramentos en espacios públicos de la capital.

Según ha podido saber El Correo de Andalucía, este servicio ha procedido a retirar un total de 25.300 pintadas desde que entró en funcionamiento a finales de 2023, es decir, una media de 28 al día. En agosto de 2025, el balance arrojado por la Gerencia de Urbanismo era de 14.434 trabajos de limpieza, lo que supone un incremento de 10.000 en apenas un año en comparación con los datos actuales.

En concreto, se ha actuado en unas 6.000 calles de la ciudad, aproximadamente, lo que supone más de 135.000 metros cuadrados limpios de grafitis. El Ayuntamiento de Sevilla indica que esta cantidad es equiparable a la extensión de 19 campos de fútbol. Por zonas, la brigada ha detectado que en el casco histórico, distrito Sur o Macarena existe una mayor proliferación de pintadas en paredes y muros localizados en espacios públicos. Por su parte, Nervión, Triana, Los Remedios o Bellavista-La Palmera registran menos incidencias por estos actos vandálicos.

Un total de diez furgones y casi 30 trabajadores

Este servicio trabaja para eliminar las pintadas de fachadas, muros, paramentos y manchas de pintura que afecten de forma negativa a la imagen de los espacios públicos de la ciudad. Cuenta con un total de 27 trabajadores en total, 18 ellos son personas con diversidad funcional. La flota es de 10 furgones dotados con equipos autónomos de hidrolimpieza, y a los que se suman dos vehículos de inspección. Todos son 100% eléctricos y están equipados de una tecnología para la reducción de ruidos, de manera que el que emitan sea el menor posible. Además, el servicio incorpora además una Aplicación Informática compatible con la APP Sevilla de que dispone el propio Ayuntamiento para la gestión de avisos e incidencias ciudadanas.

El equipo de José Luis Sanz puso en marcha en diciembre de 2023 este servicio mediante un contrato adjudicado por la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente por 2,6 millones de euros. El contrato firmado presentaba una vigencia de dos años, prorrogable por otros dos. El objetivo pasaba por responder ante las actuaciones incívicas apoyando a los propietarios afectados que, en muchas de las situaciones, carecen de la capacidad suficiente para actuar.

De este modo, está permitiendo detectar y suprimir pintadas y manchas de pintura en fachadas, muros y paramentos de edificios públicos (municipales, institucionales, escuelas, hospitales, mercados, etc.) o privados que den frente o constituyan la imagen de los espacios públicos de la ciudad, ya se trate de calles, plazas, avenidas, parques, carreteras, etc. También, se lleva a cabo un tratamiento de protección preventiva de aquellos paramentos que lo requieran, así como las tareas de mantenimiento que se precisen y el control de la calidad de las actuaciones realizadas.

Los trabajos de limpieza se realizan en los horarios que supongan las mínimas molestias posibles a la ciudadanía y, empleando productos de alta calidad, protectores del medio ambiente y libres de agentes contaminantes. Las intervenciones de limpieza se realizan con el previo consentimiento de los particulares de los inmuebles en los que se actúa y de forma coordinada con Lipasam con cuyos servicios se mantiene un contacto directo y fluido.

Multas de hasta 3.000 euros

Este tipo de conductas pueden acarrear distintas consecuencias legales y administrativas. La ordenanza municipal recoge sanciones de entre 750 y 1.500 euros por la realización de pintadas vandálicas y grafitis en la vía pública. Una cuantía que se puede elevar hasta los 3.000 euros cuando afecten a elementos protegidos o edificios catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC). De hecho, esta fue la multa impuesta al grafitero Artone a principios del mes de mayo tras contabilizar un total de 300 elementos afectados

La Policía Local identificó en un año a más de 40 personas y formuló 150 denuncias por grafitis o pintadas en la vía pública, según datos recogidos hasta el pasado mes de septiembre. Entre ellas, destacaban atestados por atentar contra elementos del patrimonio histórico de lugares emblemáticos de la ciudad como el puente de Isabel II, la fachada de la propia Casa Consistorial y la parroquia de San Lorenzo.