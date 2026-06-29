Sevilla
Fallece Gonzalo Crespo, exconcejal de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla
El que fuera delegado del Ayuntamiento de Sevilla en la etapa de Alfredo Sánchez Monteseirín como alcalde ha fallecido durante la madrugada de este lunes a los 83 años de edad
El exdelegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo Crespo, ha fallecido durante la madrugada de este lunes a los 83 años de edad. Fue concejal del Ayuntamiento en la etapa de Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) como alcalde desde 2003 hasta 2007. Su cuerpo está siendo velado en la sala 1 del tanatorio de San Jerónimo desde las 12.00 horas y el responso será este martes a las 10.00 horas.
Crespo nació en 1943 en Estepa y se formó como abogado. Su carrera profesional comenzó en Barcelona, donde estuvo primero en la fundación del Centro Andaluz Blas Infante, y posteriormente fue concejal del PSOE en la ciudad.
En 1982, Crespo regresó a Andalucía, siendo designado como director general de Política Migratoria del primer Gobierno autonómico andaluz. También elaboró la Ley de Reconocimiento de las Comunidades Andaluzas asentadas fuera de la comunidad y la Comisión interdepartamental Migratoria y el Consejo de Comunidades Andaluzas. Desde 2003 estuvo en el Ayuntamiento de Sevilla como teniente de alcalde y delegado de Fiestas Mayores.
El Grupo Municipal Socialista ha trasladado sus condolencias a familia, amigos, y compañeros del partido: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Gonzalo Crespo. Su trayectoria forma parte de la historia reciente del Ayuntamiento de Sevilla. Fue concejal, teniente de alcalde y delegado de Fiestas Mayores. Desde esas responsabilidades trabajó al servicio de Sevilla e impulsó una gestión más ordenada y planificada de sus principales celebraciones".
"Su vocación política y municipalista había comenzado años antes en Barcelona, donde también fue concejal y desarrolló una importante labor junto a la comunidad andaluza, especialmente cerca de quienes tuvieron que construir su vida fuera de nuestra tierra. Sevilla pierde a un servidor público con una amplia trayectoria política e institucional. Nuestro reconocimiento a su dedicación y a su compromiso con el servicio público. Descanse en paz", han expresado desde el PSOE tras el fallecimiento de Gonzalo Crespo.
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