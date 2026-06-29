Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sevilla Este estrenará un nuevo corredor verde y pabellón deportivo antes de 2027Dani Fernández conquista SevillaJuanma Moreno afronta su investidura en el Parlamento de AndalucíaEl histórico bar de Sevilla donde las mujeres tenían prohibida la entrada hasta los 80La brigada antigrafiti de Sevilla elimina 28 pintadas al díaLa Casa del Pumarejo busca garantías tras caducar su concesión en SevillaEl Betis acelera por Facundo BernalEl director andaluz que desvela la autobiografía inédita de Rocío JuradoIván Rakitic revela su ambicioso plan de negocio lejos del fútbolEste pueblo del Aljarafe acaba de abrir sus dos parques de agua gratuitos
instagramlinkedin

Sevilla

Fallece Gonzalo Crespo, exconcejal de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla

El que fuera delegado del Ayuntamiento de Sevilla en la etapa de Alfredo Sánchez Monteseirín como alcalde ha fallecido durante la madrugada de este lunes a los 83 años de edad

Fallece el exconcejal de Fiestas Mayores, Gonzalo Crespo, a los 83 años de edad

Fallece el exconcejal de Fiestas Mayores, Gonzalo Crespo, a los 83 años de edad / DELEGACIONES

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Correo

El Correo

Sevilla

El exdelegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo Crespo, ha fallecido durante la madrugada de este lunes a los 83 años de edad. Fue concejal del Ayuntamiento en la etapa de Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) como alcalde desde 2003 hasta 2007. Su cuerpo está siendo velado en la sala 1 del tanatorio de San Jerónimo desde las 12.00 horas y el responso será este martes a las 10.00 horas.

Crespo nació en 1943 en Estepa y se formó como abogado. Su carrera profesional comenzó en Barcelona, donde estuvo primero en la fundación del Centro Andaluz Blas Infante, y posteriormente fue concejal del PSOE en la ciudad.

En 1982, Crespo regresó a Andalucía, siendo designado como director general de Política Migratoria del primer Gobierno autonómico andaluz. También elaboró la Ley de Reconocimiento de las Comunidades Andaluzas asentadas fuera de la comunidad y la Comisión interdepartamental Migratoria y el Consejo de Comunidades Andaluzas. Desde 2003 estuvo en el Ayuntamiento de Sevilla como teniente de alcalde y delegado de Fiestas Mayores.

El Grupo Municipal Socialista ha trasladado sus condolencias a familia, amigos, y compañeros del partido: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Gonzalo Crespo. Su trayectoria forma parte de la historia reciente del Ayuntamiento de Sevilla. Fue concejal, teniente de alcalde y delegado de Fiestas Mayores. Desde esas responsabilidades trabajó al servicio de Sevilla e impulsó una gestión más ordenada y planificada de sus principales celebraciones".

Noticias relacionadas y más

"Su vocación política y municipalista había comenzado años antes en Barcelona, donde también fue concejal y desarrolló una importante labor junto a la comunidad andaluza, especialmente cerca de quienes tuvieron que construir su vida fuera de nuestra tierra. Sevilla pierde a un servidor público con una amplia trayectoria política e institucional. Nuestro reconocimiento a su dedicación y a su compromiso con el servicio público. Descanse en paz", han expresado desde el PSOE tras el fallecimiento de Gonzalo Crespo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El SAS activa el cambio del mapa sanitario de Sevilla: más de 60.000 vecinos de la zona de Utrera dependerán del Virgen del Rocío
  2. Un pueblo de Sevilla monta una deslizadera acuática gigante de 100 metros para dar la bienvenida al verano
  3. El Orgullo de Sevilla arranca en la Alameda con un pregón de Falete, María Peláe, Laura Gallego, Manolo Rosado y Jedet
  4. Dos heridos, uno de ellos grave, en una pelea con arma blanca en Cerro-Amate
  5. El primer buffet libre de tapas de Sevilla sirve platos caseros ilimitados desde 12 euros: ofrece pescado frito, guisos y cocina asiática
  6. La pequeña pedanía de Sevilla con menos de 200 habitantes que celebra su feria este fin de semana con atracciones, juegos populares y jornadas gastronómicas: programación y horarios
  7. Las obras de la línea 3 del metro de Sevilla dan un paso más: terminados los túneles de la Ronda Urbana Norte y repuestos los servicios afectados
  8. El mapa de los 400 apartamentos turísticos de Sevilla: más de 300 se concentran en el Casco Antiguo y la 'mancha' se expande en toda la ciudad

La sombra de los toldos se queda sólo en el centro de Sevilla: expertos piden pérgolas, árboles y llegar a todos los barrios

La sombra de los toldos se queda sólo en el centro de Sevilla: expertos piden pérgolas, árboles y llegar a todos los barrios

Fallece Gonzalo Crespo, exconcejal de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla

Fallece Gonzalo Crespo, exconcejal de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla

Robbie Williams abre este martes en Sevilla el gran tramo internacional de Icónica Santalucía Sevilla Fest

Robbie Williams abre este martes en Sevilla el gran tramo internacional de Icónica Santalucía Sevilla Fest

El gran proyecto europeo para Sevilla Este con 14 millones de euros da sus primeros pasos a la espera del gran corredor verde y el polideportivo

'La Insurrección' de Dani Fernández emociona a una Plaza de España que le canta a la vida: "Noches como esta lo cambian todo"

'La Insurrección' de Dani Fernández emociona a una Plaza de España que le canta a la vida: "Noches como esta lo cambian todo"

Más Formación Profesional para "retener el talento" en la industria de Sevilla:: "Una obra no necesita siete ingenieros y dos albañiles, más bien al contrario"

Más Formación Profesional para "retener el talento" en la industria de Sevilla:: "Una obra no necesita siete ingenieros y dos albañiles, más bien al contrario"

La industria en Sevilla pide "más de todo" para aumentar su peso en la economía y generar empleo: infraestructuras, red eléctrica y ayudas para crecer

La industria en Sevilla pide "más de todo" para aumentar su peso en la economía y generar empleo: infraestructuras, red eléctrica y ayudas para crecer

El bar de Sevilla en el que las mujeres no pudieron entrar hasta los 80 y ahora lo regenta una de ellas: con tapas a 3,50 euros y su propio lagar

El bar de Sevilla en el que las mujeres no pudieron entrar hasta los 80 y ahora lo regenta una de ellas: con tapas a 3,50 euros y su propio lagar
Tracking Pixel Contents