El gran proyecto europeo para Sevilla Este con 14 millones de euros da sus primeros pasos a la espera del gran corredor verde y el polideportivo

Sevilla Este, Alcosa y Torreblanca, donde viven más de 100.000 habitantes, vivirán una transformación en los próximos años que afectará a parques, colegios, instalaciones deportivas, áreas verdes, carriles bici y calles. El denominado Plan de Actuación Integrado de Sevilla PAI, Sevilla Nuevo Este recibió a comienzos de 2026 hasta 12 millones de euros de fondos europeos, que sumados a los dos millones que pone el Ayuntamiento alcanza los 14 millones de euros. Según anunció el Gobierno de José Luis Sanz, la intención es que todo pueda estar en ejecución antes de que termine la legislatura, antes de 2027. Y de momento, confirman fuentes municipales a El Correo de Andalucía que se ha ejecutado un 11% y todo va encaminado a cumplir con el primer hito marcado: el 31 de marzo de 2027 deben haberse ejecutado 2.815.507 euros.

Las primeras actuaciones se han centrado en inversiones en colegios, parques infantiles, centros deportivos y plazas. Son los primeros pasos de este plan al que todavía le quedan por dar los saltos más importantes, como son un nuevo corredor verde y un pabellón deportivo cubierto en Sevilla Este y un centro de emprendimiento en Algodonera. De momento, del importe ya ejecutado de cara a marzo de 2027, estas fuentes añaden que ya se ha alcanzado un 57% de cumplimiento, por lo que queda un 43% de actuaciones a realizar en los próximos meses.

Sevilla Este ya cuenta con juegos infantiles las plazas de Ontur y Antinoó

Entre los proyectos ya ejecutados en el distrito con la subvención de fondos europeos y la inversión municipal destacan actuaciones en espacios públicos como las plazas de Ontur y Antinoó, los centros educativos de Vélez de Guevara y Carlos V, y en espacios deportivos. Concretamente, ya habrían concluido las obras en la zona de juegos infantiles de la calle Faustino Gutiérrez Alviz; los trabajos reurbanización y ampliación de juegos infantiles y sombra en la calle Ontur; y los juegos infantiles para la plaza de Antinoó. En ejecución están ahora mismo los toldos de la plaza Antinoó.

También se ha culminado la renovación de los campos de césped de los centros deportivos Los Caños de Torreblanca y del Complejo Deportivo Demetrio Pichel. Además de la carpintería en el CEIP Carlos V y el CEIP Vélez de Guevara, donde también se han ejecutado trabajos en el sistema de calefacción. Actualmente están en ejecución la calefacción del CEIP Concepción Estevanera y la instalación eléctrica del CEIP Hispalis y el CEIP Lope de Rueda.

Además, la entonces delegada responsable de la gestión de fondos europeos, Minerva Salas, cuando anunció la obtención de los fondos europeos, confirmó que entre los proyectos en ejecución también estaba una red de carriles bicis, ya que era condición para la obtención de los fondos que hubiera alguna actuación en marcha. "Era un requisito que los proyectos que se fuesen a llevar a cabo estuviesen ya maduros", explicó. En total, está prevista la creación de 8,2 kilómetros de nuevas rutas ciclistas y peatonales, facilitando la movilidad sostenible y la conexión entre los distintos barrios del distrito.

El nuevo corredor verde entre Sevilla Este y Torreblanca, aún en redacción

De momento, el Gobierno de Sanz ha puesto en marcha actuaciones iniciales, pero aún siguen pendientes los dos grandes pilares de este gran proyecto estratégico. Uno de ellos es un gran bulevar verde en el eje Carlinga-Primo Nebiolo, que cuenta con una inversión de 8,2 millones de euros y tiene como objetivo impulsar la conexión entre los barrios. Este corredor servirá para evitar la fragmentación del tejido urbano y promover el tránsito seguro de peatones y ciclistas. Además, los parques de Infanta Elena y Torreblanca, con 95 hectáreas, se convertirán en nodos de biodiversidad urbana con zonas de sombra, refugios bioclimáticos y sistemas de drenaje sostenible y de riego con energía solar.

Así será el corredor verde que conectará Sevilla Este con Torreblanca / Gerencia de Urbanismo

En este corredor verde habrá una red de conectores ciclistas de 32.000 metros cuadrados para mejorar la ampliación de los carriles bici en Avenida de Séneca, la calle Miguel Ríos Sarmiento, la Avenida de las Ciencias y el Parque Alcosa, facilitando el tránsito de ciclistas entre los barrios.

De momento, la Gerencia de Urbanismo ha sacado a licitación la redacción del proyecto de las obras, dirección de obras, dirección de ejecución de las obras y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de la regeneración urbana y ambiental del bulevar verde existente entre las calles Carlinga y Primo Nebiolo.

Proyectos pendientes: un polideportivo de Sevilla Este y un centro de empleo en Algodonera

La segunda parte de este gran proyecto es 'Ciudad viva: espacios para convivir y crecer', un plan que contará con una inversión de 11,7 millones de euros y que permitirá la regeneración de espacios públicos dotándolos de nuevas infraestructuras, zonas de juegos inclusivos y mejoras en accesibilidad. Contempla la intervención, algo que en este caso sí se ha comenzado, en espacios como Ontur, Secoya-Éufrates, Fuselaje o la Plaza Olimpia. También se llevará a cabo un ambicioso proyecto de mejora de la movilidad en entornos escolares, eliminando barreras arquitectónicas y aumentando la seguridad de los peatones.

Recreación del nuevo proyecto en Algodonera, Alcosa / Ayuntamiento de Sevilla

Uno de los proyectos más destacados dentro de este plan es la creación de un Centro de Emprendimiento en las naves de la antigua Algodonera en Alcosa, un espacio destinado a la formación y el apoyo a emprendedores locales. En este caso, también se ha licitado el estudio patológico y elaboración de estudio geotécnico en dos inmuebles de titularidad municipal donde se proyecta la rehabilitación integral de las naves industriales de la antigua algodonera 'Virgen de los Reyes'.

La dinamización económica del distrito también se verá reforzada con la construcción de un pabellón polideportivo cubierto en Sevilla Este, un nuevo equipamiento deportivo que se convertirá en referencia para la ciudad cuyo proyecto está teniendo problemas para salir adelante.

En este proyecto entra la modernización de infraestructuras deportivas y comerciales, con la renovación del césped en campos de fútbol municipales y un plan de apoyo al relevo generacional en el comercio local. También habrá 31.850 m² de conexión ciclista, para lo cual se pretende la mejora y ampliación de carriles bici en la Av. de Séneca, C/ Miguel Ríos Sarmiento, y Av. de las Ciencias y Parque Alcosa, facilitando el tránsito ciclista interbarrial.