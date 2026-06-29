Natalia, la mujer residente en Guillena que ha muerto en el doble terremoto de Venezuela: había ido a visitar a la familia de su marido

Natalia vivía en Guillena (Sevilla) con su familia desde hace tres años. Ella, de nacionalidad hispanocolombiana y 34 años de edad, residía en la pedanía de Torre de la Reina junto a su madre, su marido, venezolano, y su niña de unos 10 años. Hace escasas fechas viajaron a Venezuela para visitar a la familia de su pareja. Este domingo se conoció la trágica noticia de su muerte en el doble terremoto de Venezuela.

Desde que se produjera el seísmo, en Guillena vivían pendientes de conocer más datos sobre el paradero de su vecina. Su madre fue la única miembro de la familia que no viajó a Venezuela. El pasado viernes, el Ayuntamiento le mandaban ánimos después de conocerse que su marido y la niña estaban "heridos pero a salvo", mientras que ella estaba en paradero desconocido.

Los grupos políticos de Guillena se volcaron durante el fin de semana. PSOE y PP mandaron sendos mensajes de ánimo en "estos durísimos momentos".

Este pasado domingo se confirmaron los peores augurios. Lorenzo Medina, alcalde de la localidad, trasladó a sus vecinos a través de sus redes sociales: "Esta tarde nos ha llegado la triste noticia que no queríamos tener que recibir, desde la esperanza de que Natalia tras más de 72 horas desde los terremotos en Venezuela pudiese ser encontrada con vida. Descanse en paz nuestra vecina de nacionalidad colombiana/española y mi más sincero pésame a su madre y a su marido e hija, vecinos también de nuestro pueblo".

El Ayuntamiento de Guillena convocó un minuto de silencio para este lunes a las 12 horas y un día de luto oficial. El momento de respeto se guardó tanto en la plaza de España de Guillena como en la plaza Mayor de Torre de la Reina. "Descanse en paz nuestra vecina de nacionalidad colombiana/española y nuestro más sincero pésame a su madre y a su marido e hija, vecinos también de nuestro pueblo", transmitió el Ayuntamiento a través de sus redes sociales.

Lorenzo Medina, alcalde de la localidad, escribió que había sido un "emotivo minuto de silencio". "Por Venezuela, por el pueblo venezolano, por las víctimas y sus familias y porque esta catástrofe nos tocó de cerca con la pérdida de nuestra vecina Natalia. Su madre quiso acompañar a los vecinos de Torre, donde residen, en señal de agradecimiento por las muestras de cariño y el apoyo a su familia en estos momentos".

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Cabe reseñar que hasta el momento han perdido la vida en el doble terremoto de Venezuela un total de 17 españoles y otros 138 desaparecidos, según datos del Ministerio de Exteriores. El dato llegó a superar los 150 desaparecidos, pero 12 personas ya han sido rescatadas bajo los escombros.